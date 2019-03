Diego Lainez: "El salto a Europa era importante para mí"

El Betis apostó fuerte en enero por la contratación de Diego Lainez y el joven mexicano sigue dando pasos en su adaptación tanto al equipo verdiblanco como al fútbol europeo. "Este salto era importante para mí", señaló Lainez en una entrevista publicada por LaLiga en su página de Facebook.

"Era una decisión muy importante en mi vida, el salto a Europa era algo muy importante para mí. Tuvimos en cuenta muchas cosas, el equipo me gustó mucho desde que me hicieron saber el interés. Me interesé mucho y desde ahí empecé a tomar decisiones a partir de ello, la Liga también formó parte de eso porque es muy competitiva, entre las dos mejores del mundo", expuso el mexicano, que también se mostró satisfecho por su adaptación: "En el poco tiempo que estoy acá siento un cambio en mi forma de jugar, me siento mejor. La misma competencia te obliga a mejorar y eso es lo que todo futbolista quiere, seguir mejorando y que tenga exigencia".

El atacante verdiblanco comentó las razones que lo llevaron a firmar por el equipo verdiblanco. "Seguir creciendo como futbolista y como persona, te ayuda a forjar aún más el carácter. Es una liga muy competitiva y que te ha de sacar lo mejor de ti en todos los aspecto. Tuvo mucho que ver que fuera el Betis, que es un equipo muy importante, que mucha gente está pendiente de él porque desde que salió el interés, me lo hicieron saber", afirmó Lainez, que también recalcó la importancia de que en el equipo bético milite su compatriota Guardado: "Aquí iba a estar Andrés, que desde que llegué me ha ayudado mucho en todos los sentidos".

Precisamente, Guardado, uno de los capitanes del Betis, también expresó su alegría por la rápida adaptación de Lainez. "No es fácil para él tener un cambio tan grande, con una temporada iniciada, en una liga más física que la mejicana... A todos nos ha sorprendido para bien. Le faltan cosas, como mejorar el aspecto físico. Son cosas que está trabajando para seguir aportando. A día de hoy ha jugado más de lo que esperaba, pensaba que estos seis meses iban a ser de total adaptación pero ha jugado bastante. Su potencial irá a más y con la paciencia que hay que tener, dará alegrías", aseguró.