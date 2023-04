Édgar: "Cuando se pierde hay que hacer autocrítica y enfadarse"

Édgar apunta a titular el próximo sábado en el centro de la defensa en lugar de Pezzella, que estará fuera un par de semanas por un esguince de tobillo. El futbolista catalán aseguró en Betis TV que el equipo hizo autocrítica del duelo ante el Cádiz y que sigue vivo en la ilusionante lucha por la Champions.

"Nos fuimos tristes, porque era un partido para sacar los tres puntos. El partido no salió como esperábamos y once contra once no creamos tanto peligro como en otras ocasiones. Todo lo mal que podía salir mal salió mal. Diez contra 11 ya era difícil, después el penalti, la otra expulsión... Lo analizamos el martes, sacamos las conclusiones y ya estamos pensando en el partido con el Espanyol, con el que hay que dar la mejor versión para ganar", aseguró el futbolístico bético, que se refirió también a la polémica expulsión de Canales: "Sinceramente creo que puedo llegar para que no sea un uno contra uno con el portero, porque el jugador del Cádiz estaba lejos. Como mínimo hay dudas de que sea acción manifiesta de gol, pero es la decisión del colegiado. Podemos estar más o menos de acuerdo, pero tampoco se puede decir nada y hay que aceptar la decisión. Hay que estar apoyando a Canales, que es una pieza clave y debe pasar página para que no se ofusque con esto", explicó.

Pese al pinchazo frente al Cádiz, el central aseguró que el Betis está "en una situación que cualquiera hubiera firmado a principio de temporada". "Estamos vivos en la lucha por la Champions, porque quedan puntos por jugarse y la Real Sociedad tiene que venir aquí. Cuando se pierde hay que ser autocríticos y enfadarse por no ganar. Nos centramos en lo que haceos mal, está todo analizado y este sábado afrontaremos el partido de forma distinta", indicó.

"No está siendo una temporada tranquila. Ya empezó un poco rara con el tema de los jugadores que no eran inscritos, somos el equipo de Europa con más expulsiones... Pero hay que sacar la visión positiva, porque demostramos que tenemos una plantilla amplia y que el que sale siempre compite juegue quien juegue", analizó Édgar, consciente de que el cuadro verdiblanco está mostrando "mayor seguridad defensiva y marcando pocos goles, al contrario que el año pasado".

Sobre el Espanyol destacó que "es un buen equipo" y recordó que el Betis perdió en Cornellá. "Hay que afrontar el partido sabiendo de nuestras virtudes y que es un conjunto peligroso que, además, ha cambiado de entrenador y no tenemos muchas referencias".

Cuestionado pro la Champions, indicó: "No se va a decir hasta casi al final. Hay varios equipos en la lucha en pocos puntos. Cuando queden dos o tres jornadas se podrán hacer números, pero hay que ir partido a partido hasta entonces".

Por último, Édgar se refirió al anunciado derbi de pretemporada el 2 de agosto en México: "Será un partido de preparación, pero sabemos que los derbis siempre son distintos".