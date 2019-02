Emerson y su padre seis días más joven que Joaquín

Desveló Quique Setién en su conferencia de prensa del sábado que habían estado bromeando con Joaquín y Emerson. "Hoy estábamos sonriendo y gastándole una broma, es más mayor, no viejo, que su padre. Es un dato simpático. No lo quiero hundir pero... Es la realidad, no se puede cambiar", comentó el entrenador verdiblanco. Precisamente, el padre del jugador, seis días más joven que el portuense, y otros dos familiares, estuvieron acompañando al lateral durante su presentación como nuevo futbolista del Betis.

"Quiero agradecer a todos, al presidente y al vicepresidente, y a los aficionados, por el recibimiento. Agradecer también a mi familia por estar en estos momentos, necesito su apoyo para dar lo mejor de mí y ayudar al Betis a estar lo más arriba posible. Me siento bien con mi familia. Voy a hacer lo posible y lo imposible para ayudar a los compañeros cuanto antes", expresó el propio Emerson, con su padre sentado en las primeras filas de la sala de prensa del Benito Villamarín.

Posteriormente, mientras el jugador posaba con la camiseta del Betis en el césped y recibía los aplausos de los aficionados que asistieron al acto, su padre se hacía fotografías también sobre el terreno de juego, con la satisfacción de ver a su hijo con la camiseta verdiblanca.