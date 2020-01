Enero, un mes trascendental

En vísperas del envite que el Betis librará en Vitoria ante el Alavés, Rubi compareció en la sala de prensa para repasar varios asuntos de actualidad. El técnico, que admitió que este tipo de rivales no se les suelen dar bien a su equipo, cree que los suyos deben mantener el nivel mostrado antes de Navidad. “Reconozco que el mes de enero es importante para nosotros. Tenemos que intentar acortar distancias en estos tres o cuatro partidos que hay para tratar de llegar al tramo final con posibilidades”. Además, aseguró que Carles Aleñá tiene muchas opciones de participar en Mendizorroza y no ocultó que el club “baraja” el poder incorporar a un pivote defensivo.

El de Vilasar de Mar resaltó que su equipo le está “transmitiendo muy buenas sensaciones” y espera que “no le haya afectado” este paréntesis navideño. “Espero que partamos del nivel en el que estábamos y no empecemos a dar pasos atrás”, expresaba el entrenador bético, que apuntó una “dificultad añadida” frente al Alavés. “Estos rivales normalmente se nos atragantan. Tenemos que intentar imponer nuestra idea, aunque juguemos fuera de casa y ante un rival pegajoso”, continuó.

Preguntado por la reciente cesión de Carles Aleñá, Rubi celebró que la inmediatez con la que el Betis incorporó a sus filas al canterano barcelonista, que el 29 de diciembre ya se ejercitaba en Los Bermejales. “El club se ha movido muy bien, ha estado muy ágil. Para cualquier equipo es un lujo que tres días antes de que se abra el mercado de invierno ya lo puedas tener entrenando”, dijo el preparador catalán, que cree que se ha “ganado un tiempo importante” al poder sumar tan rápido al centrocampista. Respecto a ello dio pistas Ernesto Valverde desde Barcelona. El técnico azulgrana desveló en la sala de prensa que en el contrato de Aleñá existía una cláusula que le permitía salir a otro equipo en calidad de cedido. “Pensaba que si sucedía no sería tan pronto, pero tenía esa posibilidad”, manifestó Valverde.

“Sabemos que hemos incorporado a un gran futbolista”, continuó Rubi, que ve a Aleñá “en plenas condiciones” al haber participado en los últimos partidos ligueros del Barcelona y le da “muchas posibilidades” de poder jugar en Vitoria. Por otra parte, el entrenador subrayó que el vestuario ha facilitado mucho la integración del centrocampista. “La idea de juego no es igual que la que él tenía anteriormente, pero sí hay cosas que son parecidas. Y lo que es la voluntad de tener la pelota, la tenemos”, dijo en referencia a su adaptación al sistema.

Un sistema que Rubi ve cada vez más instaurado. Al ser cuestionado por el regreso a un dibujo en el que sólo tengan cabida dos centrales, el técnico fue claro. “Creo que el equipo tiene que mantener ese triángulo que tiene en el mediocampo, sea con un jugador que sea central o no. Y ahí en principio no vamos a retocar nada”, garantizó. “Hemos probado a jugar con doble pivote en varios partidos y no nos acababa de convencer. Ahora mismo estamos jugando con tres centrales, pero no con tres centrales en posición defensiva en todas las situaciones, sino que muchas veces lo tenemos en el mediocampo”, se detuvo a explicar.

Por otro lado, aunque esquivó la única pregunta referente a Guido Rodríguez, Rubi reconoció que “se está barajando la posibilidad de incorporar un perfil más defensivo en el centro del campo”. “No sé si se va a alargar, si se va a hacer o no se va a hacer. Porque hay muchos intereses económicos”.

También fue preguntado por el tándem conformado por Lucas Pérez y Joselu, vital en el Alavés. “Tenemos un doble reto a nivel defensivo. Uno es conseguir parar a esos dos futbolistas, porque suponen el 70% o el 75% de los goles de su equipo. Y la otra faceta ya no es mirando al rival, sino mirándonos a nosotros. Últimamente hemos mejorado mucho lo que es el número de ocasiones que recibimos, pero esos goles en contra nos siguen llegando”, concluyó Rubi.