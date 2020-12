Además del apartado económico, Ángel Haro también se ha detenido en analizar en la entrevista con Diario de Sevilla las figuras de Joaquín y Lorenzo Serra Ferrer, dos emblemas del Betis que opinan de manera distinta sobre la situación actual del club.

-¿Qué le ha parecido el mensaje de Joaquín?

-Él tiene dos planos, uno como capitán y como emblema. Por lo que es en el beticismo como una persona muy querida, es nuestro mejor embajador en este momento junto con Rafa Gordillo. Son gente querida por los béticos. Como accionista ha decidido posicionarse, con un mensaje de unidad que es al que tenemos que apelar los béticos. Estamos llegando a una situación de división social entre béticos buenos y malos, y debemos estar unidos, independientemente de lo que se apoye. Me parecen desagradables los comentarios de algunas personas faltándole el respeto a Joaquín. El mismo respeto hay que pedirle a él, que el que se le da a Lorenzo. Es un accionista que tiene el 2% del club.

-¿También Lorenzo Serra se puede pronunciar?

-Por supuesto, está en su derecho de pronunciarse sobre la gestión del club, pero hablando de términos que controla. No se pueden confundir temas económicos. Es una figura muy querida, como entrenador nos ha dado tardes de gloria, pero ahora tengo que juzgar a un Lorenzo que está haciendo declaraciones como accionista y también tengo que comentarle a él.

-¿Le han pedido algunos accionistas, no sólo de la plataforma, que aparte a López Catalán de la gestión?

-Los de las plataformas, sí, se trata de culpabilizar y hay una parte de sentimiento de la afición que culpan a José Miguel del resultado del año pasado. Es injusto, Lo he dicho en muchas ocasiones, ni el éxito depende de una persona ni el fracaso. En esta sociedad cuando hay un problema se busca un culpable y nos quedamos tranquilos todos. En un club de fútbol intervienen muchas personas, y la máxima responsabilidad la tiene el presidente, yo no huyo. Me parece injusto culpar a una persona del fracaso deportivo de un año.

-Pero sí se inmiscuyó mucho en el tema deportivo tras la salida de Serra Ferrer.

-Realizó la misma tarea que realizó en la época de Lorenzo, eso es lo que muchas veces me canso de decir.

-Sin Serra con resultados distintos...

-En la época que estábamos con Lorenzo había una comisión deportiva, nos podíamos repartir algunos roles, pero la actividad que tenía José Miguel en la época de Lorenzo era la misma que después. Mientras llegaba un director deportivo, que no llegó, apoyamos a la secretaría técnica. Estaba haciendo la misma labor, ayudando mucho a Lorenzo a desarrollar su trabajo que no era para el que vino. Él llegó como asesor y no como director deportivo. Yo tuve que intervenir en más reuniones de las que me hubieran gustado. Si tenemos que hablar de una persona también estaba Quique Setién, coincidió con Quique. No me escuchas decir que gracias a Quique conseguimos estos éxitos, pero claro que Lorenzo fue una persona importante. Es un reduccionismo que el éxito de un equipo depende de una sola persona. Hay personas que influyen mucho en el éxito de un equipo y desde mi punto de vista y mi experiencia en un club de fútbol la figura del entrenador es crucial. Yo le doy más importancia a la figura del entrenador, tiene que conseguir que un grupo humano lleve a un éxito. No me habrás oído decir que todo fue mérito de Quique, un trabajo entre todos, había una relación correcta, se fue rompiendo, se fue quebrando la confianza y al final estalló.

-Claro que un entrenador tiene un papel importante. Pero se rompió el proyecto con las salidas de Lorenzo Serra y Quique Setién, acabaron saliendo los dos. ¿La responsabilidad será del consejo?

-¿Tú me has escuchado en algún momento de la conversación huir de la responsabilidad que tengo como presidente del Betis? Pues claro que tengo responsabilidad.

-¿Echa de menos tener una figura futbolística que aglutine el mensaje hacia los béticos?

-Ese predicamento sin duda lo tenía Lorenzo, ahora no lo tenemos. Hemos apostado por una estructura profesional que tiene que dar mensajes claros desde la dirección deportiva. Pero también tenemos grandes béticos alrededor, grandes figuras leyendas que poco a poco habrá que incorporar al proyecto. Cuando hablo con ellos les veo sentimiento del Betis y gente así son importantes para tener predicamento.

-¿En algún momento se ha arrepentido de ir a buscar a Lorenzo Serra en 2017?

-No, fuimos de corazón, creíamos que era importante y aportaba en el proyecto como un asesor deportivo. Llegó una situación con Torrecilla que no pudieron coexistir, ya se fue Miguel que venía muy desgastado por el año. Es otro gran profesional que se fue perdonando su finiquito y es una persona que le tengo cariño. Se quedó Lorenzo como director deportivo, pero aquello no funcionaba como una dirección deportiva. A pesar de que el primer año fuimos a UEFA, fue un éxito inesperado. Luego vimos que había carencias que arreglar en temas como cantera, organización de grupos, secretaría técnica... Hablamos con él para que ocupara el puesto por el que vino el club, no lo aceptó, no lo asesoraron bien, no lo gestionamos bien esa salida. Eso es lo que produjo y ahora estamos en otro momento.

-¿La puerta está cerrada para él y qué le parece el apoyo minoritario que está recibiendo?

-Está recibiendo apoyo de minoritarios, en el mismo orden de magnitud que yo. Es una figura respetada en el Betis, fundamentalmente en su etapa como entrenador. Es normal que le tengan cariño, lo apoyen y piensen que puede der la solución. Tengo que respetar eso. Sería osado decir este bético que apoye a Lorenzo… Hay béticos que me dicen que están contentos con tu gestión pero quiero también a Lorenzo. El Betis es muy grande y admite muchas opiniones.