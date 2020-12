El presidente del Betis, Ángel Haro, ha concedido una entrevista a Diario de Sevilla antes de la Junta General de accionistas del próximo lunes, en la que ha analizado la situación del club. En el apartado económico, uno de los puntos del orden día, el dirigente ha reconocido que vienen trabajando en un nuevo plan estratégico para solucionar esos problemas que han provocado la reacción de muchos accionistas.

-Apuntó Francisco Galera el pasado lunes que en la Junta General se enjuicia la gestión económica del ejercicio 19-20. ¿Cómo la valora usted?

-Si se habla de la gestión desde un punto de vista económico en un año de Covid, hemos aprobado. Desde un punto deportivo, la gestión sería de fracaso. Pero ahora, ¿es suficiente haber fracasado deportivamente un año para entender que estamos agotados? Yo creo que no. Esto nos va a pasar siempre a lo largo de nuestra vida y además viniendo de una época reciente del Betis que no venimos de títulos, es la realidad. Hay que tener paciencia y cuando el proyecto o año deportivo es malo hacer cambios, que es lo que estamos haciendo. Pero no solamente en el tema deportivo. Cuando un accionista entiende que no estás capacitado para llevar al club a esos éxitos que merece claro que tenemos que aceptar la opinión de los accionistas. Ésa es la gracia de todo esto, los accionistas minoritarios incluso pueden decidir quiénes los gobiernan.

-Ha dicho usted que no cree que en su gestión haya bandazos, pero los continuos cambios de directores deportivos, entrenadores o incluso objetivos así lo parece indicar.

-Ésa es tu opinión, utilizando la palabra bandazos. En el Betis seguirás viendo bandazos, como tú los catalogas, siempre que la cosa no funcione. Al final tienes un proyecto deportivo, eliges un director deportivo, un entrenador, un grupo de profesionales y si las cosas no salen bien hay que hacer cambios. Cuando la gente entienda que tiene que hacer cambios en el consejo de administración también habrá que hacerlos. Llevo toda mi vida haciendo cambios o bandazos, teniendo éxitos en unas empresas, menos en otras, cambiando organigramas... La vida funciona así y más en el fútbol, donde el resultado depende de muchos factores, depende de que un grupo humano en un momento determinado compren una idea de una persona muy importante como el entrenador, que el director deportivo junto con la secretaría técnica conforme un grupo que pueda hacer llegar al objetivo. Son muchas variables. Respeto a todo el que piense que estamos dando bandazos y cada uno es libre de apoyar la alternativa que quiera.

-Usted es un triunfador como empresario. ¿Se llega a frustrar en el Betis?

-Me gustaría que las cosas salieran mejor en el plano deportivo más pronto que tarde, uno pone toda su pasión e ilusión. Hay planos que controlas más, como el económico o cómo estructurar un área, y otras controlas menos, porque tienen un componente probabilístico y es lo que hacen bonito, divertido o apasionado el mundo del deporte. Claro que me gustaría tener más éxitos deportivos.

-Usted mantiene que si los resultados deportivos no llegan seguirá cambiando. ¿Sólo los accionistas lo pueden hacer salir del club? ¿La situación deportiva nunca lo hará pensar en salir?

-Los accionistas, mi familia... Tú tienes muchas ganas de que yo salga del Betis. Cuando yo no tenga fuerzas, independientemente de lo que digan los accionistas, no seguiré. Pero mientras me vea capacitado para revertir la situación seguiré con fuerzas hasta que los accionistas sigan confiando en mí o mi proyecto vital entienda que no puedo seguir en el Betis, con la normalidad de cualquier persona. Pero no se preocupe, no voy a estar 30 años en el Betis.

-Con la situación económica y deportiva del Betis el pasado año. ¿Qué proyecto tiene?

-Tenemos que dar una vuelta a todo, estamos trabajando en un nuevo plan estratégico, las cuentas tenemos que cuadrarlas este año y eso implica tener que hacer plusvalías de jugadores. Es una mezcla de más ingresos y reducir gastos. En estas magnitudes te ayudan ventas con plusvalías, que cuando el mercado de verano no pudo haber y algunas opciones de venta eran por debajo del valor neto contable del jugador con lo cual empeoraba la situación. A nivel económico regularizar esta situación lo antes posible, tener un plan, y volcarme todo lo que puedo en la parte deportiva, teniendo reuniones constantes con el área deportiva, con el entrenador- Ése debe ser mi cometido. Estamos en buenas manos, tenemos un director deportivo con entidad, y un entrenador que sabe lo que se trae entre manos. Hemos tenido otras épocas, incluso en las que yo he estado gestionando el club como presidente mucho peores y no hemos tenido este movimiento.

-La situación económica no sólo se deriva de la Covid-19 sino también de los malos resultados deportivos. Clubes de un potencial similar como el Villarrea, la Real Sociedad o incluso el Sevilla no están en esa situación...

-Fundamentalmente viene motivado por una situación que teníamos 190 millones de euros de presupuesto y vamos a pasar a 87. De ahí una parte importante son ordinarios que realmente es Covid y hay una parte muy importante que es de plusvalías de jugadores, en la que pueden influir dos aspectos: uno que es la marcha deportiva del equipo, que eso hace que tus activos valgan menos; y otros es Covid, el mercado se ha parado, las transacciones han pasado al 70%. Ves equipos que están teniendo éxitos deportivos que también tienen que cuadrar las cuentas vendiendo jugadores. El Covid está ahí y no sólo en el fútbol, también en otras partes de la economía. No ha habido ingresos extraordinarios, antes de que acabe el año debemos tenerlos para que no tengamos esas pérdidas de 30-35 millones de euros y tuviéramos unos fondos propios negativos. Es una cosa muy normal, se ven clubes negociando con jugadores, y hablando con otros presidentes y tienen problemas importantes.

-Pero que el tope salarial del Betis baja por los resultados deportivos.

-La bajada de de límite salarial tiene que ver con tus ingresos, no con lo deportivo. La cuenta de pérdidas / ganancias viene marcada por las plusvalías y si las realizas durante el año económico puedes aumentar tu límite de Liga. Pero ahí intervienen tres aspectos: el límite de Liga, la cuenta de pérdidas y ganancias y la tesorería. No es tan simple. Pero si lo que quieres es un titular evidentemente si hubiéramos tenido un año deportivamente mejor tendríamos menos problemas económicos.

-Mirando el presupuesto se ve necesario reducir algunas partidas, como el gasto en plantilla o ahora el descenso de ingresos por abonados. ¿Existe un plan a corto plazo o sólo pasa por vender?

-Una mezcla de todo, reducción y contención del gasto, y, sobre todo, aumentar los ingresos vía traspasos.