Una ciclista de 65 años resulta herida grave en un accidente de tráfico en la avenida de la Palmera

Un accidente de tráfico ocurrido este martes en la avenida de la Palmera de Sevilla, a la altura de la Glorieta de los Marineros y en sentido hacia la propia avenida, se ha saldado con una persona herida de gravedad, según ha informado Emergencias 112 Andalucía.

El suceso se produjo en torno a las 15.15 horas, momento en el que los servicios de emergencias recibieron varias llamadas de aviso alertando de una colisión en esta transitada vía de la capital hispalense. En el accidente se han visto implicados un turismo y una bicicleta.

Como consecuencia del impacto, una ciclista, una mujer de 65 años, ha resultado gravemente herida, según ha podido saber este periódico. Hasta el lugar del accidente se desplazaron efectivos sanitarios, así como agentes de la Policía Local y miembros del CECOP, además de una ambulancia para atender a la víctima.

Tras el siniestro, el tráfico quedó cortado temporalmente en este tramo de la avenida de la Palmera, lo que provocó retenciones en la zona. No obstante, la circulación fue restablecida parcialmente a las 16.10 horas, tal y como anunció Emergencias Sevilla a través de sus redes sociales.

Por el momento, las circunstancias exactas del accidente están siendo investigadas, aunque todo apunta a que pudo deberse a una colisión entre ambos medios de transporte.