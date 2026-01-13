El centro de Sevilla amanece sin agua: ''Podrían haber hecho el corte por la noche''

El centro de Sevilla amanece sin agua. La Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla (EMASESA) ha provocado hoy, 13 de enero, cortes en el suministro de agua en varias zonas de la ciudad, debido a trabajos de mantenimiento en la red de abastecimiento. Las calles afectadas son Méndez Núñez, Rosario, Moratín y Muñoz Olive, donde desde las 08:00 hasta las 17:00 horas se interrumpirá completamente el abastecimiento.

Los locales más afectados han sido aquellos relacionados con la hostelería. En las calles afectadas, hasta cuatro establecimientos se han visto condicionados por esta intervención; Cuento Coffee, ubicado en la calle Rosario, Bar Rioja, en el pasaje de la calle Rioja, La Panocha, en Muñoz Olivé, y Mama Pottery, en Mendez Nuñez.

Los trabajadores de los negocios coinciden en lo mismo: Fueron notificados con poco tiempo de reacción, ayer, lunes 12 de enero, ya bien entrada la tarde, señalando que el aviso no llegó con suficiente antelación como para poder implementar soluciones alternativas y minimizar el impacto en su actividad.

Por el momento, la cafetería Mamma Pottery, situado en la calle Méndez Núñez, no ha registrado cortes en su suministro en las primeras horas de la jornada, sin embargo, el negocio afirma no haber sido informados de ningún tipo de incidencia, ni ha recibido ninguna notificación oficial. El establecimiento mantiene la incertidumbre sobre si se verá afectado durante la jornada, ya que el corte está previsto hasta las 17:00 horas, generando incertidumbre entre empleados y clientes habituales.