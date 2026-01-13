El tranvía de Sevilla, suspendido durante más de una hora por la avería del pantógrafo de un vehículo

El servicio de tranvía de Sevilla quedó suspendido poco antes de las 11:15 horas debido a una avería en el pantógrafo de uno de los vehículos que impedía que tuviese energía eléctrica para circular. Hasta una hora y cuarto después no ha podido retomarse el servicio.

Fuentes del Ayuntamiento de Sevilla han informado de que la avería ha provocado que el vehículo quede detenido en mitad del recorrido, por lo que se ha organizado su remolcado para dejar libre la vía cuanto antes.

El fallo se ha detectado en el dispositivo articulado del techo que recoge energía eléctrica de la catenaria para alimentar los motores del tranvía, que ha dejado de funcionar por razones que se desconocen.

Hace una semana, otra unidad del tranvía sufrió un fallo a la altura del centro comercial Nervión Plaza pasadas las seis y media de la tarde, lo que obligó a detener por completo su servicio durante varias horas. Desde el Ayuntamiento de Sevilla se aclaró entonces que una unidad sufrió el fallo a la altura del centro comercial Nervión Plaza, quedando paralizado su servicio en todo el recorrido durante cerca de tres horas.

El incidente más grave que ha sufrió el tranvía en 2025 fue el descarrilameinto en el mes de julio en la avenida de San Francisco Javier al chocar contra un poste de catenaria. El impacto causó un daño en el vehículo y es ahora cuando tiene que repararse. Su arreglo va a costar nada menos que dos millones de euros (2.056.059 euros incluidos los impuestos) a la empresa de transportes urbanos de Sevilla (Tussam).

El contrato se adjudicó antes del cierre de 2025 al fabricante CAF (Construcciones de Auxiliar de Ferrocarriles SA) en un procedimiento negociado sin publicidad. La empresa, con sede en Beasain, tiene dos años para reparar el vehículo. La formalización del contrato iba a tener lugar entre el 19 de enero y el 9 de febrero de este 2026.