Miranda: "Vengo de entrenar y competir, estoy preparado para jugar el Betis-Cádiz"

Juan Miranda ha vivido un verano inolvidable. Fichó, primero, por el Betis ya como jugador en propiedad tras un año de cesión por el Barcelona, disputó el Campeonato de Europa sub 21, debutó con gol con la absoluta y encima conquistó la medalla de plata con la selección olímpica. Más no podía pedir el lateral izquierdo de Olivares, que se queda por encima de todas las cosas con esa última medalla en Tokio. "Es una experiencia inolvidable, única. No vas como futbolista sino como un deportista más, convives con los mejores deportistas del mundo y pocas personas lo pueden vivir y me siento un privilegiado. Queríamos la de oro, pero con el tiempo te das cuenta de lo que has conseguido y te sientes más orgulloso. Guardaré la medalla de plata toda mi vida en mi casa".

Miranda, bético desde chico, confiesa que "he disfrutado como un niño pequeño, ha sido un año maravilloso aquí en el Betis. Cuando llegué al Betis sabíamos que era difícil, el Betis es muy grande, yo venía de no jugar mucho en mi primer año en el fútbol profesional con el Schalke, por suerte sí lo hice al final de la temporada y no esperaba que fuera tan bien este año, ojalá sea mejor el que viene".

En una entrevista con los medios oficiales del club, el zurdo hacía también patria chica con su localidad. "En Olivares somos un pueblo muy humilde, siempre he sentido ese cariño de ellos. Yo soy otro chaval más, que se junta con sus amigos y no soy el futbolista. Me gusta ir a tomar café con mis amigos. El brazalete de capitán del pueblo contra el Mallorca fue una iniciativa muy bonita del Betis y desde aquí quiero darle las gracias".

"Claro que estoy preparado para jugar contra el Cádiz, tanto Calderón como yo lo estamos y que elija Manuel al que considere necesario"

La lesión de Álex Moreno puede precipitar su reaparición tras incorporarse hace sólo dos días a los entrenamiento, "yo venía de entrenar y de competir. Por tanto, no lo he notado mucho al reintegrarme con el grupo, estoy muy feliz y tenemos equipo para que sea una gran temporada. Claro que estoy preparado para jugar contra el Cádiz, para eso estoy aquí, tanto Calderón como yo estamos preparados para ello y el que elija Manuel lo hará lo mejor posible".

Miranda elogia en ese punto a Calderón. "Me alegro por él, hizo un gran partido, me sorprendió y yo lo disfruto. Mientras que salga gente de la casa será mucho mejor para el Betis".

El lateral izquierdo de Olivares no oculta su ilusión por el curso que está iniciándose. "El año pasado hicimos una gran temporada, aunque nos costó arrancar al principio. Esperamos que este año vayamos partido a partido e ir de tres en tres y si lo hacemos así, pues mucho mejor. Espero que sea una gran temporada tanto aquí como en Europa".

¿El partido contra el Cádiz? "Ojalá sea el primer triunfo. Va a ser raro al principio después de este tiempo sin público, pero a la vez será muy bonito. Ver a tus amigos y a tu familia disfrutando en el campo. Ojalá disfrutemos todos", concluye un Miranda con el brillo de la ilusión en los ojos.