Escaso protagonismo de Borja Iglesias en el título liguero del Bayer Leverkusen

El Bayer Leverkusen de Xabi Alonso se ha convertido en campeón de la Bundesliga por primera vez en su historia después de golear al Werder Bremen (5-0) en la tarde de este domingo en el BayArena. El conjunto alemán ha podido levantar el trofeo delante de su afición, que primero ha llevado a cabo un impresionante recibimiento con bengalas y cánticos para más tarde llenar el estadio hasta la bandera.

Precisamente, el técnico del Leverkusen, Xabi Alonso, fue quien apostó el pasado mercado invernal por el delantero Borja Iglesias, quien recaló en las filas del equipo leverkusense en calidad de cedido hasta final de temporada. Procedente del Betis, el gallego apuntaba a convertirse en un importante refuerzo ofensivo de cara a la segunda mitad del curso, pero ni siquiera ha llegado a marcar un gol.

Un futuro incierto en el Betis

El ariete santiagués, cuyo futuro es una incógnita absoluta pese a tener contrato con el Betis hasta 2026, únicamente ha disputado 231 minutos en la Bundesliga, sin protagonismo ni continuidad a lo largo de estos tres meses en tierras alemanas. De hecho, Iglesias, que no ha ido convocado frente al Werder Bremen, sólo ha completado un encuentro, mientras en el resto de los ocho duelos en los que ha participado ha salido desde el banquillo o ha abandonado el césped tras partir como titular.

El Panda, que suma esta Bundesliga a su palmarés, todavía incluso puede ganar el triplete con el Bayer Leverkusen, que tiene pie y medio en las semifinales de la Europa League y jugará la final de la DFB Pokal ante el Kaiserslautern de segunda división, lo que sería una machada histórica en la historia del club alemán.

Este verano, si el Leverkusen no ejerce la opción de compra de ocho millones que posee por el punta verdiblanco, Borja Iglesias regresará a Heliópolis, aunque su deseo es continuar a las órdenes de Xabi Alonso, como confesó recientemente en una entrevista para Marca: "Ojalá pueda seguir aquí, me encantaría. Estoy muy feliz con mi vida en Alemania y en el Bayer Leverkusen. Espero que empiecen a entrar los goles y todos nos pongamos de acuerdo", reconocía el atacante, quien también analizó su salida del Betis en enero: "Un poco inesperado. Aunque nos habíamos quedado fuera de la Copa, en el Betis teníamos una temporada bastante ilusionante. De pronto, llegué aquí y estamos compitiendo por todo con ilusión y muchas ganas. Me he subido a un equipo que funciona muy bien y estoy aportando mi 'granito de arena'".