Nace la primera peña bética en Alemania: "Para ser bético sólo hay que tener el sentimiento, da igual la distancia"

El pasado mes de enero se creó la primera peña bética oficial procedente de Alemania, que es el país con más abonados 'Soy Bético' pero aún no disponía de una peña. Con casi 70 socios en apenas unos meses, esta agrupación de aficionados está conformada por hinchas de varias partes del país germano, como Berlín o Stuttgart, además de españoles, polacos y otros miembros ingleses. Manuel Olea, uno de sus nueve fundadores, cuenta en Diario de Sevilla las raíces de la peña, cómo se gestó la idea y su amor incondicional por el Betis desde la distancia.

Esta peña, bendecida bajo el nombre 13 Streifen (13 barras), surgió en verano de 2023, cuando el Betis visitó al Eintracht Braunschweig en pretemporada: "Como siempre, los béticos de los alrededores (y no tan alrededores) se dieron cita en aquel partido amistoso. Haciendo referencia a nuestro 'manquepierda'... se perdió el partido pero se ganó una peña del Real Betis Balompié".

Unos inicios repletos de ilusión

"Hubo intercambio de números de móvil y se creó un grupo de WhatsApp con la intención de crear una primera peña bética en Alemania", cuenta este seguidor bético, quien narra los comienzos de la peña: "Los inicios fueron muy democráticos. Entre encuestas de WhatsApp elegimos el nombre de la Peña. Después de varias propuestas, ya teníamos nombre, Peña Bética 13 Streifen (13 barras). Ese fue el paso previo a la elección del logo de nuestra peña".

Un bético de Ciudad Real, un sevillano que reside en Alemania desde hace 50 años... nueve béticos se erigieron como los fundadores de la primera peña bética alemana: "El 30 de enero avisamos a la Federación de Peñas del Real Betis Balompié y nos hicieron oficiales con el número 583. Por fin, después de medio año, éramos peña oficial del Real Betis".

En Praga, donde el Betis se midió al Sparta en la fase de grupos de la Europa League, los fundadores se conocieron y comenzaron a vender el material de la nueva peña: "Hasta que nos convertimos en peña oficial no nos quedamos de brazos cruzados. Hicimos pedidos de bufandas, pegatinas, uno de los fundadores se encargó de hacer vasos con el logo... nuestro material gustó mucho. Además, en Praga tuvimos nuestros primeros encuentros con otras peñas".

Más de 2.000 kilómetros de distancia con el Betis

"No tenemos sede física y no podemos reunirnos tanto como nos gustaría, pero intentamos compensarlo. Cada socio ha recibido un pack de bienvenida; otra manera de compensarlo es siendo activos en redes sociales. Nuestra presidenta, Marina, realiza para cada partido un cartel, compartimos fotos, vídeos y datos curiosos", narra este fiel aficionado verdiblanco.

Manuel, que recientemente ha sido padre, confiesa qué significa el Betis para él: "El Betis es como un familiar más. Es lo que rige la vida del bético. Nosotros no contamos años, contamos temporadas. Los momentos de nuestras vidas los recordamos siempre con el Betis. Para cada momento de nuestra vida hacemos una relación con nuestro Betis para que no se nos olvide cuando fue exactamente ese momento... porque no olvidaremos qué y cuándo pasó con el Betis".

Los kilómetros lejos de su equipo, sin embargo, no son fáciles de afrontar: "Lo peor de vivir en Alemania es la lejanía con tu familia, tus amigos... y la distancia con el Betis. Por otro lado, eso sí, no es ningún problema, ya que cuando estás con el Betis, ya sea en una pretemporada, en un desplazamiento o en nuestro campo, lo gozas el doble. Para ser bético solo hay que tener el sentimiento... da igual la distancia. Donde esté el Betis siempre habrá un bético. Y como haya dos béticos desconocidos comenzará una relación de amistad para toda la vida", concluye Olea, uno de los fundadores de la nueva Peña Bética 13 Streifen.