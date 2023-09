Esperanza, patinazo y rectificación en la Macarena

Todo llega en segundos hoy en día por las redes sociales. Lo que podía ser en otros tiempos un comentario sin intención se convierte rápidamente en un patinazo público que llega a miles de personas. Y es lo que ocurrió en la visita del Betis a la hermandad de la Macarena para su tradicional ofrenda floral, como viene haciendo en los últimos ocho años por distintos templos de la capital y la provincia.

Le tocaba hablar al hermano mayor de la Macerena, José Antonio Fernández Cabrero, cuando dijo en su alocución que "El Betis es la primera corporación de la ciudad, luego hay otra y luego está la Hermandad de la Macarena". La polémica estaba servida.

👀 Las declaraciones de José Antonio Fernández Cabrero, Hermano Mayor de La Macarena.🟢 "El Real #Betis es la primera corporación de la ciudad, luego hay otra y luego está la Hermandad de La Macarena".📹 @Hdad_Macarena TVpic.twitter.com/D0QhON7RUO — David Cejudo Alarcón (@dcejudooficial) September 6, 2023

No hay que olvidar que, como poco, puede que haya tantos macarenos sevillistas como béticos y las palabras de quien los debe representar no sentaron bien, como era e esperar. Incluso a muchos seguidores béticos, que no entendían que se mezclara en un acto así una rivalidad que no debería pasar de lo deportivo.

Ante el revuelo mediático montado la hermandad de la Macarena salió al paso, también en redes sociales, para puntualizar el discurso de Fernández Cabrero. "A raíz de las palabras del Hermano Mayor durante la ofrenda floral del Real Betis, la Hermandad desearía que no se malentendieran ni se le dieran interpretaciones que no están en el ánimo de la Corporación ni de su Junta de Gobierno. El Hermano Mayor se ha referido a la "primera institución de la ciudad" por el número de socios, datos obtenidos en fuentes oficiales y contrastadas, y como elemento retórico para hacer una analogía con el número de hermanos de la Macarena y su representatividad social. Como no puede ser de otra manera, la Hermandad de la Macarena no se identifica con ningún equipo y respeta a los dos clubes de la ciudad con los que mantiene una magnífica relación institucional", finalizó.

Nabil Fekir no faltó al acto y en un momento del mismo uno de los sacerdotes se dirió a él. "No te pongas malo. Le he pedido a la Virgen Macarena que te pongas sano, que te necesitamos al lado de Isco", comentó. Esperanza, por delante de todo.