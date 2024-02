Del error de Fekir que pudo cambiarlo todo al discreto debut de Pablo Fornals

Paso atrás bético ante el Getafe, aunque la escuadra de Pellegrini sumó, al menos, un punto que siempre es bien recibido a la hora de ir acumulando más unidades en la tabla clasificatoria. Lo peor fue la lesión de Isco y que haya algunos futbolistas de calidad que aún no estaban en condiciones de aportar todo su potencial.

Fekir | Pellegrini le está dando todo el cariño del mundo en su vuelta

Fekir necesita tiempo después de tantos meses lesionado por su fractura en los ligamentos de su rodilla, eso está claro. En el fútbol profesional cuesta esperar a cualquier futbolista, por mucha calidad que el galo siempre haya tenido con la camiseta verdiblanca, donde ha sido un verdadero mago. Pero Pellegrini lo está tratando con el máximo respeto y cada día aumenta la ración de minutos para que llegue a ese nivel que era capaz de desequilibrar a los rivales. Tuvo el gol que pudo cambiarlo todo en el minuto 2, cuando Isco lo dejó sin portero incluso, pero le debió pegar más duro y fue a asegurar.

Assane Diao | Ha perdido mucho peso en el global del equipo respecto a su irrupción

Nadie le podrá negar jamás que no ponga todo de su parte, pues no cesa de correr y de ofrecer líneas de pases a las espaldas de los defensas rivales, pero el extremo, pues esta vez jugó en la banda izquierda, ha perdido bastante peso en el entramado global del equipo respecto a su irrupción. Los goles son claves y no los encuentra.

Fornals | Demasiado desapercibido en la tarde de su estreno

No tuvo un estreno brillante en su debut. Pellegrini le dio más de media hora a pesar de que apenas había tenido un entrenamiento con el resto de sus compañeros, tal vez para aprovechar el efecto positivo que pudiera causar en el público. Sin embargo, sólo tocó algún balón cuando lo adelantaron tras lesionarse Isco.

Pezzella | Una guerra con los ‘trenes’ rivales y ahí fue siempre él con todo

En un partido de fricciones constantes, de ir a chocar contra los delanteros rivales, y que no se entienda esto como una posible maldad, el argentino volvió a ejercer de gran capitán. No tuvo ni el menor problema en fajarse con quien fuera y también rozó el gol, aunque fue anulado por un fuera de juego.