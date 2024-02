Betis-Getafe | ... Y encima se queda sin Isco (1-1)

Mala tarde para el Betis en ese choque de estilos que se anunciaba contra el Getafe, Manuel Pellegrini frente a José Bordalás. Los verdiblancos no pudieron disfrutar de la fiesta frente a un rival que no los dejó pensar jamás y que no sólo equilibraron el juego, también estuvieron más cerca del triunfo si todo se dilucidara como un combate de boxeo, algo que probablemente les gustaría incluso más. Pero no, aquí, en este juego llamado fútbol, todo tiene que ver con los goles que se anotan en el acta arbitral y todo concluyó con uno para cada bando, aunque con la mala noticia de ver la cara de Isco en el banquillo tras su lesión.

La gran estrella del Betis había sido el autor del empate en un lanzamiento desde los once metros, pero su dolencia muscular le echó un cántaro de agua helada al final del litigio. Isco trató de llegar a un balón muy profundo por la banda izquierda y se comió la valla de publicidad. Corría el minuto 81 y el gesto de dolor no tuvo nada que ver con el golpe sino con la parte de atrás de la pierna izquierda. Su músculo se había roto y el futbolista incluso casi se acercaba a las lágrimas en el banquillo por el dolor.

Fue tal vez la peor noticia para este Betis a pesar de que tampoco fue capaz de superar al Getafe ni en el fútbol ni en el resultado. Isco se ha convertido en la referencia de todo y si las imágenes no engañan, ojalá que sí, tendrá que estar algunas semanas apartado de la actividad cuando el calendario se comprime e incluso entra en juego la Conference League. En la Liga, no en Europa, pues no está inscrito, Pablo Fornals deberá dar un paso adelante. También Fekir.

Ninguno de los dos estuvo especialmente brillante en la tarde de este domingo. El francés sí emitió señales positivas si se toma como referencia que ya fue capaz de aguantar, mal que bien, los 108 minutos que se disputaron en el terreno de juego; el recién llegado pasó desapercibido en la media hora que le otorgó Pellegrini para estrenarse ante sus nuevos aficionados.

Un arranque loco

Fue extraño el comienzo de este Betis-Getafe. Los verdiblancos tuvieron una oportunidad excelente no más comenzar, concretamente en el minuto 2, cuando Isco alcanzó un pase que metió en profundidad Rodri. El malagueño tuvo la calidad para superar la salida de David Soria y también la serenidad de los grandes futbolistas para pararse dentro del área, mirar y ver la llegada con ventaja de Fekir. El pase fue preciso, ideal para empujar la pelota a la red, pero Fekir no le pegó duro y eso permitió la llegada de Alderete, el que había errado antes, para salvar una ocasión clarísima prácticamente entre los tres palos.

Sin embargo, lo que iba a suceder era justo lo contrario. En el minuto 6, Greenwood arrancó con habilidad por la banda derecha y Abner en su carrera lo iba a tocar dos veces hasta derribarlo. Tuvo mala suerte el brasileño, pues todo fue fruto de una torsión de su tobillo que incluso le impidió seguir en el partido por lesión. Pero no hubo duda del derribo y el Getafe se colocaba muy pronto por delante, algo que no es nada aconsejable con un equipo, con el máximo respeto, con un fútbol tan perro cuando tiene el marcador a su favor.

Lo que siguió fue una fase de dominio claro de los visitantes, que ahogaban tanto a Johnny como a Altimira en su intento por sacar el balón jugado desde atrás. Los dos tenían varios futbolistas encima cada vez que lo intentaban y, además, tanto Isco como Fekir estaban desconectados en esa función de doble delantero que les ha adjudicado Pellegrini a los dos genios para que sean los dos más avanzados del Betis, aunque con la misión de alternarse a la hora de descolgarse hacia atrás para ejercer también de creativos.

El Betis, con Rodri y Assane Diao en las bandas a pie cambiado, no conseguía quitarse de encima esa sensación de agobio y eso propició algunos acercamientos del Getafe, pero todo iba a equilibrarse de nuevo desde el punto de penalti. Johnny era, literalmente, despejado por Latasa en una acción dentro del área y el VAR decretó el derribo para que Isco lo igualara todo poco después de la media hora.

Segundo tiempo equilibrado

Al intermedio se llegó con ese empate a uno y así iba a acabar todo al final. Los béticos estuvieron a punto de adelantarse a través de un cabezazo de Pezzella (65') en una falta lateral, pero el argentino estaba más adelantado que los defensas getafenses y eso impidió que subiera el tanto al marcador. La moneda cayó justo al revés en la recta final. El propio Pezzella derribó a Borja Mayoral cuando éste se quedaba solo delante de Rui Silva, pero sucedió exactamente lo mismo, aunque a la inversa, el delantero visitante tenía su pie más adelantado y el fuera de juego era claro.

Ambas escuadras se habían librado por muy poco de encajar, el Betis tuvo un par de ellas más o menos claras en un empalme de Fekir (68') tras una buena jugada colectiva y en otra acción en la que Rodri no pudo llegar a un centro raso muy potente de Miranda (78'). Pero no se sería justo en el análisis si no se tuvieran en cuenta los dolores de cabeza que provocó Greenwood en la recta final. El inglés entró una y otra vez con velocidad y clase y Rui Silva le tuvo que hacer un paradón a Jordi Martín en una de esas llegadas (87').

Todo quedaba, pues, en tablas en el marcador, un punto que seguramente es bien recibido en ambos equipos, aunque en el Betis existe un pero más allá del resultado. Isco se lesionó en la parte posterior del muslo izquierdo y se dolió bastante por ello. Ésa fue la peor noticia de todas.