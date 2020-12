Francisco Galera: "El Betis es un auténtico cortijo"

Con la Junta General de accionistas del Betis a la vuelta de la esquina, las últimas declaraciones de Ángel Haro en su ronda de entrevistas de esta semana han avivado el fuego en la plataforma Es posible otro Betis. Francisco Galera, uno de los firmantes del primer comunicado, ha respondido a las palabras del presidente e incluso ha apuntado que el Betis actual tiene reminiscencias de un pasado que se quería olvidar. "Esto es un auténtico cortijo", ha indicado Galera en una entrevista en Goal.com.

"Están sucediendo cosas intolerables. Un simple derecho ejercido, en nada está publicado en los medios de comunicación. Es de una inmoralidad manifiesta y me recuerda a tiempos pasados. Esto es un auténtico cortijo. Son cosas terribles. Esto no se puede tolerar. Y ya nos levantamos en su día y si sigue igual lo tendremos que hacer de nuevo", ha indicado Galera, que también ha ofrecido otra versión de la historia reciente del proceso accionarial del Betis. "He leído unas declaraciones de Ángel Haro refiriendo que aquel era el proyecto del Betis de los béticos y que probablemente los intereses que yo represento precisamente fueron en contra de esa intención. No es cierto, no éramos parte de ese proyecto. Ese proyecto fue un artificio o una idea de un grupo de señores entre los que se encontraban Ángel Haro y José Miguel López Catalán, que decían que esa era la forma de llegar al Betis de los béticos. A nosotros no nos lo parecía. Precisamente, ese proyecto lo que sirvió fue para que algunos acumuláramos más acciones. Unos con el control, sentados en una mesa y decidiendo, viendo quién llegaba a hacer peticiones en un primer proceso, en una segunda fase, en una tercera, etc. Viendo las peticiones podían decidir si metían o no metían a otros compradores para equilibrar fuerzas o tener previamente pactado, o no, el acceso al capital de cualquiera. Nosotros intervinimos, a petición de Adolfo Cuéllar y de la propia entidad, en la cuarta fase, esa es la verdad. Pero en un proceso que no me pareció trasparente", ha añadido.

Además, Galera ha indicado que el club no les ha facilitado toda la información económica solicitada, pese a las palabras de Ángel Haro que los acusó de filtrar datos. "He pedido información y no me la han dado. Lo he pedido en nombre de bastante capital, que no estaba obligado. Fondo de maniobra enormemente negativo, de esta forma tienes que acudir a fondos de inversión con un alto servicio de la deuda. De lo que se trata es que la estructura financiera de la deuda no es la correcta, las inversiones a largo plazo en parte están financiadas a corto y te tienen en esta situación. A día de hoy las cuentas dicen que estamos en una situación comprometida. Me gustaría que todos se informasen porque lo que se va a decidir en la junta no es si yo entro, este entra o el otro entra, lo que se va a decidir si la gestión ha sido buena", ha comentado Galera, que tampoco se siente oposición: "¡Yo no tengo claro quién es la oposición!. Tal vez la oposición sea quienes están en el poder. Nosotros defendemos un Betis muy amplio, a lo ancho, plural y que sea más Betis. Un Betis de los béticos. Lo que este proyecto promulgó a los cuatro vientos en aquella Junta de septiembre de 2015 donde salen elegidos. Saliendo elegidos con nuestros votos. Apoyamos esta candidatura no conociendo el proyecto porque no sabíamos nada, solo promesas por cumplir, pero sí íbamos contra un régimen anterior que duró muchos años, con connotaciones similares a las que yo estoy advirtiendo ahora".