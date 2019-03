El futbolista del Betis Giovani Lo Celso ha repasado su situación en el Betis y su futuro en una amplia entrevista a France Football donde ha tratado los siguientes temas:

Interés de grandes clubes como el Real Madrid o el Barcelona

"Uno trata de no fijarse en esas cosas y seguir trabajando igual y mejorando. Como te pongas a pensar en esas cosas no haces bien, faltan muchos partidos y muchas cosas por jugar. No sé si preguntaron o si no, no me meto en esas cosas. Yo soy feliz jugando al fútbol".

Posible vuelta al PSG

"Hoy en día estoy en el Betis disfrutando, mañana no sé qué pasará, no lo pienso. Trato de disfrutar el momento y, si piensas en otra cosa, no es bueno para nadie. Soy un jugador joven, queda mucho camino por recorrer y lo principal es terminar con el Betis lo más arriba posible y ya veremos lo que va pasando con el tiempo.Ahora estoy disfrutando este momento, me debo al máximo a este club que es el Betis. Trato de mejorar día a día".

Recuerdos de Neymar y Mbappe

"El paso por París fue positivo, era mi primera experiencia en Europa y en un club muy grande. Y terminé jugando, y mucho. El último año jugué una buena cantidad de partidos y se me abrieron las puertas. Pude ganar la liga, marqué en la final de la Copa de Francia… Tengo muy buenos recuerdos. Son jugadores que marcan la diferencia dentro del campo, grandísimos jugadores, y dentro del vestuario son grandes personas, muy humildes y trabajadoras. Traté de aprender mucho con ellos".

Sueños en el fútbol

"Cualquier jugador sueña con ganar una Champions o un Mundial con su país, los sueños que uno tiene desde chiquito. El camino es largo y hay que trabajar mucho. Son sueños a corto y largo plazo".