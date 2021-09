Betis: Una libreta llena de sensaciones

Ganó el Betis y lo hizo con subidón gracias a una genialidad de Canales en una magnífica conducción de pelota, tan habitual en él, para darle a su equipo mucha tranquilidad.

Pero el análisis del partido va más allá del tanto del 10 verdiblanco, pues los de Pellegrini firmaron una primera parte formidable para haber dejado el partido sentenciado con una goleada de escándalo ante un Granada que en los primeros 45 minutos dio una imagen muy pobre, sin ideas, sin saber qué hacer con la pelota y desarbolado por la verticalidad de los heliopolitanos, que aprovechaban la velocidad de Tello y la movilidad de Fekir y Rodri para ponerse de gol en innumerables ocasiones, pero entre la falta de contundencia y la figura de Maximiano los minutos pasaron y la pólvora no apareció hasta la última acción de los primeros 45 minutos, que fue un reflejo de la superioridad bética. Un mal saque de banda de los granadinistas acaba en una contra bien lanzada por Guido que culmina Rodri con un buen gol. Justo, pero escaso botín para el Betis.

Un Betis que comenzó el segundo acto perdonando por medio de Tello, y con un Fekir con el brazalete de capitán intentando filtrar balones como el que le puso al extremo de Sabadell. Pero en el fútbol, si no matas, el rival te mata, no perdona. Y eso le pasó al Betis. La entrada de Rochina y Bacca y la caída de Luis Suárez a la banda izquierda dio otro aire a los rojiblancos frente un cuadro verdiblanco que se fue apagando por la ausencia de físico. Así llegó el empate por medio de Luis Suárez en un zapatazo que sorprendió por su palo a Rui Silva.

Sin Fekir, Rodri y Carvalho en el campo, el Betis tuvo menos la pelota y el Granada no renunciaba al ataque, aunque en los últimos minutos la impresión era de que ambos equipos no querían cometer errores para no pagarlo caro. Fue entonces, cuando apareció Canales para decantar la balanza a favor del Betis ante un rival al que le dio vida después de no haberlo sentenciado ante la multitud de ocasiones desaprovechadas por los pupilos del Ingeniero, que tiró de rotaciones y la jugada le acabó saliendo bien.

Defensa

Apenas generó peligro el Granada en la primera parte, pero en la segunda sí, y sufrió el Betis con la entrada de Rochina, que buscó el costado de Álex Moreno; y de Bacca, y la caída a banda izquierda de Luis Suárez. Y así llegó el empate. Después, Pezzella y Víctor Ruiz tuvieron que fajarse tras la igualada y el empuje local.

Ataque

La movilidad de Fekir puso en muchos apuros a a zaga de un Granada muy nervioso que cometió fallos garrafales. Tello y Rodri fueron un incordio constante, pero el Betis no tuvo finalización y perdonó en exceso hasta el 0-1. También cabe destacar el buen hacer de Bellerín, al que se le vio bastante adaptado pese al poco tiempo que lleva a las órdenes de Pellegrini. Hasta a Willian José se le vieron detalles interesantes que llevan a pensar en una pronta titularidad.

Virtudes

La verticalidad del Betis.

Talón de Aquiles

La falta de finalización ante la portería rival.