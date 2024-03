La opinión de Guardado sobre el paso de Lainez por el Betis: "Le costó mantener el nivel de competencia"

La estancia de Diego Lainez en Europa, concretamente en el Betis, fue indudablemente decepcionante. El joven extremo mexicano, que firmó por la entidad verdiblanca procedente de Club América a cambio de unos 13 millones de euros, nunca llegó a dar el salto competitivo que se le auguraba, situación que produjo su salida. Después de media temporada cedido en el SC Braga, el azteca puso rumbo de vuelta a México para fichar por el Tigres, donde juega actualmente a sus 23 años.

Lainez apenas tuvo oportunidades con ninguno de los entrenadores que le dirigieron en el Betis, casos de Quique Setién, Rubi y, en última instancia, Manuel Pellegrini. Sobre esta tema ha hablado recientemente uno de los futbolistas que mejor lo conoce, Andrés Guardado, quien analiza en el programa Faitelson Sin Censura las claves del gris rendimiento de su compatriota en el viejo continente.

La mentalidad, un aspecto clave

"No me gustaría utilizar la palabra fracaso porque se asusta a la gente. A Diego le tengo mucho cariño y es como un hermano menor para mí, pero hablando objetivamente, la situación y los hechos están ahí", opinó Guardado, quien piensa firmemente que a su excompañero le faltó continuidad en su rendimiento para conseguir un puesto en la élite.

"Yo lo vi competir todos los días y no entrena mal, lo hace bien, pero a nivel mental cuando empezó a jugar, era como decir ‘ya estoy’ y no, no estás porque luego viene otro chavo. El mantener ese nivel de competencia alto fue lo que más le costó a él, de todos los días", señaló el excapitán bético, quien ha jugado 542 encuentros en el fútbol europeo: "Para mí lo más difícil es el nivel de competencia interna al que tienes que estar sometido todos los días para ganarte un lugar. Y más si eres extranjero. Jugaste bien tres o cuatro partidos, pero no te puedes relajar".

"Ese nivel de competencia creo que a los mexicanos nos cuesta, el estar todos los días a un nivel, que si juegas con el Alavés es lo mismo a que si juegas con el Real Madrid. No te puedes relajar ningún día", relató el mexicano, que se marchó del Betis el pasado mercado invernal para jugar en Club León.