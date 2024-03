El mensaje de Aitor Ruibal a la afición: "Que nadie dude del equipo"

El Betis de Pellegrini enlaza tres derrotas consecutivas en el tramo más importante de la temporada. El conjunto verdiblanco quiere resurgir de inmediato para mantenerse en la pelea por los puestos europeos, aunque en la próxima jornada se enfrentará a uno de los rivales más complejos de la categoría: el Girona de Míchel. En pleno parón de selecciones, Aitor Ruibal analizó en Betis TV el momento que atraviesa su equipo.

"Trabajando duro y haciendo autocrítica que esto no puede suceder. Al final es fútbol y sabemos a lo que estamos expuestos. A seguir trabajando. Quedan nueve finales de aquí en adelante", comentó el polivalente futbolista catalán, que aprovechó el momento para hacer autocrítica: "Si supiésemos la tecla la daríamos y sería mucho más fácil. Sí es verdad que por momentos el equipo hace un bajón y no compite como debería. En Primera División, si das veinte minutos de relax, te pintan la cara y eso es lo que nos ha pasado en estos partidos".

Autocrítica por los fallos propios

Los errores se pagan muy caros a este nivel y los rivales te someten al máximo. "No somos solo nosotros. Los equipos compiten mucho, están preparados y un mínimo error te condiciona. Luego remar en un partido contra equipos de esta calidad, perdiendo 1-0, se hace mucho más difícil. Hay que ser conscientes de cada partido", señaló el defensor.

"Al final estamos ahí, en la pelea. Lo que quiere el equipo es cumplir los objetivos. En eso estamos y lo vamos a dar todo. Que nadie dude del equipo porque nosotros también queremos ganar. Hay momentos duros y malas rachas, nos ha tocado una mala época pero hay que revertirlo, hacer autocrítica como ya dijeron todos. Y dar un poquito más cada uno. Correr más, estar más concentrados y muchas más cosas que hay que mejorar", analizó Ruibal en los medios del club.

Respecto al próximo compromiso, la visita al Girona, Aitor se mostró ambicioso: "No hay que mirar quién pasa por un buen momento o quién no. Esto es fútbol. El Rayo había ganado dos partidos de veintitrés y allí nos hizo un buen partido. Vamos a su casa, con respeto, pero sin miedo. Vamos a los tres puntos. Ya no nos sirve ir a empatar o ver qué pasa. Necesitamos ganar y es a lo que vamos. Solamente hay que pensar en ganar. Así es como los equipos cambian".

Satisfacción por la continuidad y el buen nivel esta campaña

Ruibal ha sido uno de los tantos perjudicados por las lesiones esta temporada en el Betis, concretamente con una en la rodilla y otra en el tobillo: "Es mala suerte, sí, pero dentro de lo malo miramos lo bueno. Cada lesión no han sido más de dos semanas. He acortado plazos porque quiero ayudar al equipo. Estás en un buen momento y no quieres parar".

En última instancia, el jugador verdiblanco reconoció su felicidad por el buen nivel que está mostrando este curso: "Creo que he dado un paso adelante. Cuando coges el ritmo en esa posición que te ha costado más (lateral), cada vez me siento más confiado, confío mucho más en mí mismo, que es lo que me faltaba, y luego va rodado".