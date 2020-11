Guardado, de regreso al Betis

Como estaba previsto, Andrés Guardado estará de regreso en Sevilla para iniciar el trabajo semanal con el Betis. "Queda desconvocado porque es el compromiso con Pellegrini", señaló el seleccionador mexicano, Gerardo Martino, que agradeció el gesto del entrenador bético de permitir la presencia del centrocampista en la primera semana de concentración del combinado azteca en Austria.

Tras una llamada personal entre ambos técnicos, el Betis concedió permiso a Guardado para viajar con la selección mexicana, pese a que todavía se estaba recuperando de la segunda lesión muscular de este inicio de campaña. El centrocampista ha llevado un plan de trabajo especial con su selección, con la que sólo ha participado parcialmente en los entrenamientos y ahora continuará avanzando ya en la ciudad deportiva del Betis.

"Es una persona que siempre quiere estar, quiere participar, quiere ayudar, cuando uno tiene a uno de los líderes con estas características, nosotros no nos podíamos permitir tener esta última gira del año en Europa sin su presencia. Andrés Guardado no sorprende con 15 años de carrera es una persona que siempre quiere estar y colabora, cuando uno de los lideres es así, no se puede no tener su presencia y Pellegrini lo entendió por que es igual en el Betis", expuso Martino para justificar ese desplazamiento del mexicano, el capitán de la selección y hombre fundamental por su experiencia.

Guardado se pondrá ahora a disposición de los preparadores del Betis, con la idea de intensificar los entrenamientos para mejorar su condición física e intentar que Pellegrini pueda contar con su presencia para el duelo del lunes 23 en San Mamés para medirse al Athletic.