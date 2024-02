Haro: "Hay bajas, pero también plantilla suficiente para pasar"

Ángel Haro se montó en el avión rumbo a Zagreb "con mucha esperanza de pasar", seguro de que sobre el césped se verá "un Betis más reconocible". "Si queremos hacer algo en la Conference League todo pasa por pasar esta eliminatoria", indicó el máximo dirigente verdiblanco, para quien las bajas no son excusa: "Es cierto que hay muchas bajas por lesión, pero no utilizamos ese argumento. Hay plantilla suficiente para pasar", dijo.

Y es que Haro es consciente de que en el partido de ida el cuadro verdiblanco no estuvo a la altura, aunque sólo porque fue un mal día: "Creo que no nos faltó motivación en ese encuentro. Hay partidos que salen mal y ése salió mal. Me gustaría que en este partido marcáramos pronto. Luego en igualdad creo que tenemos más argumentos que el equipo croata", explicó el directivo, que confía en que los que están se tomen el choque con la seriedad que merece: "El jugador siempre tiene que tener una mentalidad de salir con intensidad. La sensación es que ellos tienen la intención de competir. No hay que desmerecer esta competición, hay que dar lo máximo para avanzar".

No en vano, todo suma en una economía que, pese a las importantes ventas, todavía necesita una mejora. "Hay cosas en juego, cada eliminatoria es bienvenida si queremos creciendo". En este sentido, el presidente habló sobre la polémica del precio de las entradas en el choque de hace una semana y las distintas promociones a la carrera intentando llenar el estadio: "Hay que reconocer que hubo errores, no tanto por el tema de cobrar sino por cómo se hizo. Cuando En el Benito Villamarín sólo hay 25.000 personas es porque hubo errores", si bien no fue más allá.

Haro se refirió también a la elección de Manu Fajardo como director deportivo y su nuevo equipo de trabajo con gente de la casa: "Venimos trabajando muy bien con ellos, nos gusta su forma de trabajar. Estamos muy contentos, hay elementos para seguir trabajando", afirmó, antes de finalizar valorando el despido de Rober Jarni como seleccionador sub 17 de Croacia tras manifestar la pasada semana que iba con el Betis en la eliminatoria: "Si hay otros elementos de juicio lo desconozco. No creo que sea por eso, sería abusivo. Pero no me puedo meter en la Federación croata. No he tenido oportunidad de hablar con él. Le tengo el aprecio como aficionado del Betis por lo que hizo. Siento mucho la situación por unas declaraciones que no tienen maldad".