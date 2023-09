Haro y el deseo de "romper la barrera" en Europa

Antes de la salida hacia Glasgow con el resto de la expedición verdiblanca Ángel Haro atendió en el aeropuerto de San Pablo a los medios de comunicación y expresó su deseo, u objetivo, de que el club rompa su techo en Europa, los octavos de final, y por ello aseguró que empieza la fase de grupos de la Europa League "con la ilusión que hay que tener para afrontar este tipo de partidos y esta competición y también con la convicción de que el Betis hará un buen papel".

"El objetivo primero es pasar. Estamos en un grupo en el que se le puede exigir al equipo pasar a las rondas de eliminatorias. A partir de ahí hay mucha ilusión por llegar más lejos que otros años", indicó el máximo mandatario, que añadió al respecto: "Nos ilusiona todo. Tenemos que intentar llegar lo más lejos posible en todo. La Copa es una competición muy bonita y en la Europa League hay que romper esa barrera. Luego, en LaLiga, que es la que nos da de comer, hay que estar lo más arriba posible para volver a Europa", indicó.

"El Rangers, como el Celtic al que ya nos enfrentamos, es un equipo combativo y que en su casa es fuerte y nos lo pondrá complicado, pero el Betis tiene elementos suficientes para ganarle. Luego son once contra once en el campo", apuntó sobre el rival, al tiempo que reflexionó sobre los motivos por los que el club no ha superado nunca esos octavos de final: "Cuando pasas la fase de grupos en una eliminatoria en Europa los errores se pagan caro o que el rival llegue en un momento de forma mejor. Hay que tener cierta suerte en los cruces también... Son muchos aspectos que se tienen que dar para poder seguir adelante".

Haro cree que la dura derrota en Montjuïc del pasado sábado es ya cosa del pasado. "Hay que borrar de la mente ese tipo de partidos, que es algo que puede pasar. Es de esos encuentros que salieron muchas cosas mal y el rival fue más efectivo y tiene mucha calidad. Nosotros desaprovechamos las oportunidades que tuvimos pero hay que olvidarlo y centrarse en el próximo partido. Creo que el equipo se ha recuperado porque tiene una mentalidad que cuando hay algún bache se levanta. Afrontamos este partido olvidando ya el anterior y con la idea de solucionarlos errores que hubo", aseguro.

¿Refuerzos?

Cuestionado sobre las palabras de Manuel Pellegrini aludiendo a los pocos recursos con los que cuenta en la retaguardia respondió: "En el mundo del fútbol todo es comprensible. Entiendo cualquier tipo de preocupación sobre una u otra línea. Ahora el portero... Pero hay que afrontar la temporada con los elementos que tenemos, que creo que es un equipo razonable para los objetivos que hay. Podría ser mejor, por supuesto, pero del debate de la defensa hay que olvidarse y apoyar a los jugadores que hay, porque son todos buenos", destacó el dirigente heliopolitano, a quien no le consta movimiento alguno por Lo Celso: "Son más rumores que noticias".

Sin embargo, no cerró las puertas a posibles movimientos si hicieran falta. "Si hubiera una lesión de larga duración habría que planteárselo, pero confiamos en Claudio Bravo y esperamos que Rui Silva vuelva pronto. Si ocurriera una lesión de larga duración en cualquier línea del campo habría que plantearse algún cambio".

También se refirió a la renovación de Guido Rodríguez, que vuelve a enfriarse. "Ha tenido un final de mercado complejo y hay que dejar que se oxigene un poco. Tendremos conversaciones con él".

Haro explicó cuál es la situación de Luiz Henrique, señalado en una supuesta trama de apuestas en su país. "El Betis sigue sin tener noticias oficiales. Hay que ser muy respetuosos porque hablamos de la vida el futuro de un futbolista. No hay noticias oficiales. No me gustaron las declaraciones de Javier Tebas. No fueron oportunas, porque no hay elementos suficientes para decir con esa contundencia que el jugador está marcado cuando no hay noticias oficiales".