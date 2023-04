Haro: "El objetivo es luchar de forma asidua por Europa"

Tras el empate a cero contra la Real Sociedad del martes, que aleja al Betis de la lucha por la Champions, la plantilla comió hoy en el Real de la Feria. Unidad ante la crisis de resultados (cuatro puntos de los últimos 15), aunque Ángel Haro, presidente del club, quiso rebaja la presión, porque eso "no conduce a nada".

"Estamos quintos, que es un puesto importante para nosotros. Nuestro objetivo es luchar de forma asidua por Europa, aunque tenemos opciones todavía del cuarto puesto. Tenemos confianza en que vamos a terminar bien. El equipo compite y no le pierde la cara a los partidos", destacó el dirigente heliopolitano, para quien no es un fracaso no estar en Champions: "Desde luego no puede ser un fracaso. Es una ilusión. Tenemos que competir por estar en Europa, lo que sería signo de crecimiento. Sería la primera vez que estamos tres años consecutivos en Europa en nuestra historia. Eso no significa que no vayamos a disputar los partidos. Hay que ir a los encuentros con la ilusión de ganar y al final veremos dónde estamos", resumió.

En este sentido, Haro expresó su confianza en el grupo, pese a los malos resultados de las últimas jornadas: "El equipo ha dado muestras de que hay que confiar. Venimos de ganar un título la pasada campaña, seguimos quintos a falta de que el Villarreal juegue su partido, tenemos proyectos importantes de consolidación... Hay que confiar en el grupo humano que nos ha traído hasta aquí", aseguró.

El máximo dirigente verdiblanco también fue cuestionado por la figura de Ramón Planes, quien hace unos días ya habló de la posibilidad de tomar las riendas de la dirección deportiva bética: "Queremos tener la estructura deportiva compacta antes de que termine la temporada. Es una de las opciones. A lo largo de mayo habrá novedades, pero no tenemos cerrado nada con nadie".

Por último se refirió a otros dos nombres propios: Canales y su sanción y Dani Ceballos, vinculado siempre al conjunto bético y que está en la Feria: "Fue una decisión injusta y seguiremos en la justicia ordinaria. Estamos argumentando de forma correcta. De momento nos dan la razón de manera cautelar", explicó sobre el cántabro. "El Betis está centrado en lo que queda de temporada. Cuando termine hablaremos, junto con la dirección deportiva nueva y el entrenador, para definir la mejor plantilla posible", señaló sobre la figura del utrerano.