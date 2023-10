Isco: "Venir al Betis fue fácil y renovar lo será"

Isco ha pasado de no tener equipo a ser pieza fundamental para Manuel Pellegrini en el Betis, en el que es, hasta ahora, el único jugador que ha sido titular en los once partidos oficiales disputados hasta ahora. No es extraño que el malagueño asegure "tanto a nivel personal como profesional" está pasando "una etapa muy buena; ya tocaba".

"He pasado un periodo complicado, pero eso pasa a todo el mundo. Lo importante es no rendirse", indicó en El Pelotazo de Canal Sur, donde añadió: "Haber estado en el Real Madrid durante muchos años te pone más en el foco. Tengo que aprender a vivir con ello. Cuando el club me pide algo intento estar siempre disponible".

Pasa por un buen momento de forma después de haber "trabajado mucho físicamente". "Ahora estoy mejor que nunca y al final una cosa lleva a la otra. Las ganas de disfrutar y jugar al fútbol... Estoy en un sitio perfecto. Disfruto mucho. Ya no tengo 20 años y tengo que cuidarme más y lo estoy haciendo. En el Málaga fueron dos años maravillosos En el Real Madrid pasé nueve años. Estuve más apático en las últimas temporadas por circunstancias que no conté y que ya contaré. Estuve cinco o seis años a un gran nivel, jugando con los mejores del mundo y ganando muchos títulos y siendo importante. Estoy muy orgulloso de mi carrera, pero no me conformo. Podría haber elegido otra dirección, pero vine al Betis porque quiero seguir compitiendo y ganando", aseguró el costasoleño antes de mirar atrás de nuevo: "Era feliz en el Real Madrid, pero pasaron cosas con entrenadores e hiciera lo que hiciera no iba a jugar. Me faltó estar preparado mentalmente, porque hubo momentos en los que en vez de dar un poco más me vine abajo. Debí irme del Real Madrid antes porque sentía que ya no tenía que estar más ahí, pero dar ese paso es muy complicado. Acertar el momento adecuado es más difícil todavía", indicó.

Su llegada al Betis "fue fácil", como ya explicó en su presentación. Más complicado fue el periodo sin equipo: "De una mañana a otra verte entrenando solo es complicado. Era algo que necesitaba. Tenía muchas ofertas, pero fui honesto con los clubes y conmigo y me tomé un descanso para prepararme física y mentalmente. Me hacía falta después de los acontecimientos en el Sevilla y con el Unión Berlín. Volviendo de Alemania me llamaron algunos clubes, pero no me sentía preparado. Descansé, trabajé y aquí estoy. Era un parón que necesitaba", argumentó.

Sobre su posible renovación con el Betis comentó: "Igual que vine de forma fácil, si llega creo que será fácil. Estoy contento y veo que la gente está contenta conmigo".