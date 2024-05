Porsche cierra la gama Cayenne con la versión GTS, con un V8 de 500 CV

La denominación GTS, que corresponde a Gran Turismo Sport, se asocia a las versiones más dinámicas de los modelos de Porsche. En este caso, se emplea para el Cayenne dando como resultado una versión con un motor excepcionalmente enérgico, de 500 CV, cuya potencia sólo es superada por los S E-hybrid y Turbo E-Hybrid, híbridos enchufables de 519 y 740 CV.

Este motor es un V8 biturbo de 4.0 litros, desarrollado por Porsche y fabricado en Zuffenhausen (Alemania), que ha sido sometido a una importante actualización. Con ella se ganan 40 CV respecto al Cayenne anterior, mientras que el par máximo llega a los 660 Nm, es decir, 40 más que antes. Por otro lado, la caja de cambios automática Tiptronic S de ocho velocidades también se ha revisado de cara a mejorar su respuesta, acortando así los tiempos de cambio de marcha cuando se usan los modos Sport y Sport Plus.

Otra innovación está en la caja de transferencia de la tracción integral Porsche Traction Management (PTM) ahora con un circuito de refrigeración por agua independiente, como en el Cayenne Turbo GT. El objetivo de esta mejora es aumentar su la capacidad de funcionamiento continuo en condiciones muy exigentes, como rodar en circuito o por carreteras de montaña.

Para ser efectivo en estas situaciones, además del Cayenne GTS tiene un chasis con una puesta a punto específica en la que destaca una reducción de la altura respecto al suelo en un centímetro. La suspensión neumática adaptativa con dos cámaras incluye el Porsche Active Suspensión Management (PASM) y el Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus). Igualmente, se produce una optimización de otros componentes del chasis y de los sistemas como el Porsche Traction Management (PTM) y el Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) opcional. Asimismo, dispone de una amortiguación de dos válvulas, cojinetes en el eje delantero que proceden del Turbo GT, que no se vende en Europa, y aumentan la caída negativa de las ruedas en 0,58 grados en comparación con otras versiones.

Por lo demás, el Cayenne GTS tiene, al margen de marcajes específicos en laterales y trasera, tomas de aire de refrigeración frontales más grandes, faros delanteros y pilotos tintados y pinzas de freno rojas. Elementos de la carrocería, como los faldones laterales, las inserciones delanteras, los embellecedores de las ventanillas y las extensiones de los pasos de rueda, parte del paquete Sport Design de serie, son de color negro de alto brillo cundo, antes, contaban con el mismo tono de la carrocería.

Por el contrario, las salidas del escape, antes negras, están acabadas en bronce oscuro. Las llantas RS Spyder de 21” están acabadas en gris Antracita.

En el interior, el volante deportivo está calefactado y se usan en guarnecidos, reposabrazos o paneles de las puertas, así como en parte de los asientos, el material . Los asientos deportivos ajustables pueden ajustarse en ocho direcciones y los refuerzos laterales son más rígidos que en otros Cayenne. Para una personalización mayor, Porsche ofrece dos paquetes para el interior, uno en rojo Carmín y otro en gris Pizarra Neo.

El Cayenne GTS Coupé tiene en su equipamiento estándar un techo panorámico fijo de cristal, así como un alerón trasero extensible adaptativo. Los paquetes incluyen un techo ligero, un difusor trasero de carbono y un aislamiento minimizado: dependiendo del equipamiento, los paquetes Lightweight pueden reducir el peso del vehículo hasta en 25 kilogramos.

El precio del Cayenne GTS es de 160.459 euros para la carrocería SUV y 164.056 para el Coupé. Las entregas comenzarán este verano.