Isco, apercibido con el derbi frente al Sevilla en el horizonte

No está el Betis para pensar más allá del próximo encuentro liguero contra el Celta, sumido en una crisis de resultados, la peor en la era Pellegrini, con cuatro derrotas seguidas que comprometen su pelea por Europa alejándose de la Real y viendo cómo se acercan por detrás otros conjuntos. Pero no hay que quitar el foco de otras situaciones y con el derbi en el horizonte no está de más tener en cuenta una importante circunstancia. Isco está apercibido de sanción

El malagueño fue amonestado en Montilivi al cortar un contragolpe después de que Abner fuera incapaz, pese a intentarlo, de frenar con falta a un rival. Fue la novena tarjeta amarilla que vio en lo que va de temporada y está a una de perderse un partido. Ya cumplió un primer ciclo precisamente frente al Girona en la primera vuelta, en la jornada 18, después de ver cuatro tarjetas en los 17 encuentros previos.

Ahora ha acelerado y en apenas siete partidos, ya que se perdió cinco por lesión, está de nuevo a las puertas de una nueva sanción con cuatro tarjetas acumuladas con el derbi frente al Sevilla en el horizonte, sólo con dos citas antes: con el Celta y el Valencia.

Es por ello que no sería extraño que en el duelo contra el Celta no sería extraño que forzara una amarilla para cumplir el castigo de un partido con el Valencia, ya que si no en Mestalla correría el peligro de ser amonestado y perderse el duelo contra el eterno rival. ¿Un derbi sin Isco? Es posible y, sin duda, sería un serio problema para un Betis que necesita del costasoleño para que su ataque carbure. El derbi no es un partido más en la ciudad, aunque Manuel Pellegrini, que no conoce la victoria en liga en estos duelos, ya ha apuntado en más de una ocasión que siendo citas emocionalmente marcadas en rojo para los aficionados, deportivamente son tres puntos más.