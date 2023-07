Isco, la opción del morbo

Las redes sociales son un polvorín habitualmente. En el mercado de verano arden con un "me han dicho", "he oído" o "este jugador el ha dado like". La rumorología prende con muy poco y a veces van cargada de algo de realidad, son el preámbulo de algo que se empieza a gestar o simplemente humo.

Es lo que está ocurriendo con Isco y el Betis y a saber cuál de las tres opciones es. El conjunto verdiblanco busca un sustituto a Canales en el mercado y aunque las opciones prioritarias son Lo Celso y Fornals, el asunto económico complica sobremanera cualquier operación en estos momentos. Reponer la salida del cántabro con un jugador del gusto de Manuel Pellegrini es fundamental, ya que sobre ese perfil gira buena parte del fútbol que propone el técnico chileno.

Y es por eso que el nombre de Isco, al que Pellegrini ya sacó el máximo rendimiento en el Málaga, suena. Por eso,porque el entorno del jugador se deje querer y por el morbo que sería ver al costasoleño vestido de verdiblanco después de salir del Sevilla por la puerta de atrás y narrando una agresión de Monchi hace unos días en Marca.

Isco no jugó ninguno de los dos derbis de la pasada campaña. El de la primera vuelta porque debía cumplir la sanción por acumulación de amarillas y en el segunda vuelta por su precipitada salida. El jugador sigue sin equipo,lo que abarataría el coste de la operación, pero es evidente todo lo que conllevaría el fichaje de un jugador como él.