Joaquín, Marc Bartra y Borja Iglesias, en la Fórmula 1 con Ferrari

Tras varios días de trabajo Manuel Pellegrini dio algo de libertad a sus pupilos, que desde el miércoles se ejercitan en Austria en la primera concentración de pretemorada, y aprovechando la disputa del Gran Premio de Austria, en el circuito de Spielberg, Joaquín, Borja Iglesias y Marc Bartra fueron incitados por el equipo Ferrari para vivir desde dentro una jornada de carreras.

No le dieron suerte a Carlos Sainz, cuyo coche se paró y acabó incendiado cuando caminaba hacia la segunda posición del podio en la prueba celebrada en la comarca de Estiria, a menos de 100 kilómetros de Schladming, donde el conjunto verdiblanca realiza su stage.

Joaquín, Marc Bartra y Borja Iglesias pasaron por los micrófonos de DAZN y el capitán aseguró sentirse "muy contento". "Es la primera vez que vivo la Fórmula 1 y está siendo una experiencia espectacular", dijo el portuense. Los tres futbolistas posaron junto al piloto madrileño Carlos Sainz, a quien regalaron una camiseta del equipo sevillano con el dorsal 55, que es el que luce el bólido del madrileño

La periodista Melissa Jiménez, hasta hace poco pareja de Bartra y madre de tres hijos con el central catalán, entrevistó a los tres jugadores. "Es una pasada poder vivirlo y sentirlo desde dentro, gracias a una escudería como Ferrari, que nos ha hecho el favor de dejarnos estar aquí. Es una pasada y estoy muy feliz de vivir otro deporte de esta manera", indicó el delantero.

"Que esté ahí Carlos Sainz es muy importante para el país y un orgullo para todos. Tengo amigos a los que le encanta el motor, ha sido un honor poder estar con él, nos hemos saludado, hemos podido hablar con él y ojalá pueda ganar", indicaba el propio Bartra antes de la carrera. No se cumplió su deseo.

¡Momentazo de @joaquinarte cuando le preguntamos por su renovación con el @RealBetis! "Me quiero ir, pero no me dejan" 😂😂😂😂😂😂😂#AustriaDAZNF1 🇦🇹 pic.twitter.com/NkvuTa9vqW