Joaquín en 'El Hormiguero' : "No estoy para 90 minutos todos los partidos, pero sí para algo más"

Joaquín fue protagonista en el programa El Hormiguero de Antena 3, cadena que también ha emitido el programa en el que es protagonista (El novato) y donde podrá verse su nueva serie documental: La penúltima y me voy,

El portuense, como siempre, estuvo, junto a su mujer, en un tono afable, feliz y gracioso. Cuando fue cuestionada su esposa sobre su situación, con pocas oportunidades en el campo. "Ha habido momentos en los que no lo ha pasado bien. No entendía muchas cosas, porque se entrena y lucha como el que más y es algo que no ha llevado bien".

Acto seguido intervino el capitán bético para explicar su sentir con sus propias palabras. "Es ese periodo en el que tienes que aceptar y comprender, aún no entendiéndolo desde el punto de vista deportivo, que esto es un poco más por ley de vida, por la edad que tienes. Pero la pelea en mi mente constantemente es que yo me encuentro bien".

Y añadió el futbolista: "Sé que no estoy para jugar 90 minutos todos los partidos porque es difícil, pero sé que estoy para algo más. Puedo aportar algo más y es una pelea interna mentalmente. He aceptado que mi papel es otro, pero ese punto de decir "pues no" es lo que me mantiene vivo".

En lo que va de temporada ha participado en ocho partidos de Liga, cinco de Europa League y uno de Copa del Rey, con apenas 555 minutos de juego, sólo 206 de ellos en el campeonato liguero.

Pero el portuense cree que tiene otras cosas: "La visión, la colocación... Uno es más inteligente a la hora de situarse en el campo, de participar, de meterte por el medio... Eso lo he ganado con la experiencia, pero otras fases de mi fútbol como la velocidad y el regate uno contra se va perdiendo", indicó.