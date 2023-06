Joaquín: "No me quería ir nunca del Betis, por eso tener que marcharme en 2006 fue un palo"

Hace una semana el vicepresidente del Betis, José Miguel López Catalán, ya afirmaba en el acto 'Siempre verdiblancos1, homenaje a los 3.000 socios más veteranos del Betis, que Joaquín "será una persona muy importante en la estructura del club". Todavía no está definido su rol, seguramente a camino entre lo institucional y un enlace con la plantilla y ya ejercerá en la gira de verano americana por México y Estados Unidos.

Ahora el futbolista se refirió a ello en Iconos, la serie de entrevistas de DAZN en la que también apuntó que lo compaginará con la televisión. "Voy a seguir ligado al club para ayudar en todo lo que pueda y donde yo me sienta feliz", indicó el portuense, que explicó que seguirá haciendo televisión porque "la gente lo está disfrutando mucho y es una oportunidad".

En Iconos el futbolista hizo balance de su carrera en el Betis, en sus distintas etapas: "Siempre lo digo, por esos seis años míos, el primero de Segunda y los cinco de Primera, por todo lo que viví, hicieron que no me quisiera ir nunca del Betis. No pensaba en crecer, mi felicidad era otra". En este sentido también se refirió a esa primera etapa en el conjunto verdiblanco: "Llegar aquí todas las mañanas, ver a mis compañeros, reírme, quedábamos fuera para comer con las mujeres... Yo no pensaba en otra cosa por eso, y tenerme que marchar en 2006 creo que fue un palo importante porque los aquellos años fueron maravillosos", aseguró.

El Valencia y Halloween

No en vano admitió que su aventura en el Valencia "no fue fácil", aunque "siempre" le trataron como un futbolista "especial". "Pero deportivamente, a ver cómo digo esto sin que nadie se enfade, no cogí mi sitio. Igual porque me costaba o igual porque no me lo daban. Estaban Silva, Villa...; venían de hacer un doblete... Era un equipo ya hecho y tuve como que empezar de cero otra vez. Me costó entrar en ese rol, coger mi sitio y hacerme con un puesto. Después hubo años complicados, años donde el club no estaba bien del todo, no salían las cosas y vino un entrenador que fue un caos (Ronald Koeman) y nos pasó factura. El equipo se equilibró con Emery. Y yo ahí pude disfrutar un poquito más, sinceramente. Pero viví las dos versiones", explicó.

Sentado junto a Capi en la ciudad deportiva Joaquín habló de la famosa fiesta de Halloween en casa de Benjamín, algo que ahora le hace "gracia", pero que en su día pasó factura. "Yo lo viví mal. Nosotros nos hemos reído después. De ella se han contado muchas barbaridades, muchas locuras que no son. Leyendas urbanas que hay. Pero, en aquel momento, yo me veía de nuevo jugando en Los Frailes", contó entre risas el portuense, que recordó: "Después de esa fiesta jugamos contra el Zaragoza en casa lloviendo a mares y Juande Ramos decidió poner un once con aquellos futbolistas que consideraba que la gente iba a chillar menos. Y a los 10 ó 15 minutos me caía de todo cuando tuve que salir a calentar. Recuerdo que te dije en el vestuario al descanso (habla con Capi): "El hielo pónselo a Capi en el culo con todas tus mulas la que me has liado". Y encima perdimos 0-1. La salida de ese campo fue... Después lo ganamos todo y nos metimos en Europa", rememoró.

Anécdotas y derbis

Con Capi recordó otra anécdota. "Recuerdo la entrevista con Rafael Almansa en Onda Giralda. Quedamos en Camas y fuimos por unos caminitos que había unos boquetes enormes y me dejé medio coche allí. Y te dije: "Me cago en mis muelas Capi que llevo una semana con el coche y me lo voy a dejar aquí". Y luego en mitad del programa, Almansa me dijo: "Joaquín, vaya coche te has comprado en Avisa". Y yo le respondí: "¿Qué Avisa? A billetes. Si yo no tengo tarjeta todavía", bromeó entre risas Joaquín.

Joaquín recordó también algunos derbis ante el Sevilla. El de mejor recuerdo fue el que el Betis ganó con un gol suyo. "He tenido la suerte de ganar muchos derbis y celebrar esos partidos como una boda, pero me quedaría por encima del resto con el derbi de 2018 en casa que marqué el gol de la victoria. Yo venía de una lesión, no sabía si iba a poder jugar, apreté y al final pude jugar los 10 ó 15 últimos minutos y marqué el tanto del triunfo", destacó el protagonista.