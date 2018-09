Joaquín: "Lo recordaré toda la vida"

Joaquín se erigió en la gran figura del derbi ante el Sevilla, al anotar el gol del triunfo. El portuense ha recibido felicitaciones desde todos los ámbitos y hoy ha recibido la visita de Cuatro, que, además, le entregó una fotografía del momento de la celebración.

"La foto me había llegado, pero muchas gracias por el regalo. Es un momento muy bonito, muy especial. Debutar este año jugando, en un derbi, marcando y ganando, no se puede pedir más. No sé si es el momento más bonito de mi carrera, ahí ahí está, porque siempre estos partidos son especiales. Hacía 20 derbis este domingo y ganar después de tantos años en casa, de la forma en la que lo hicimos y que yo marcara, fue algo espectacular", explicó Joaquín, que también rememoró los instantes posteriores al tanto: "Ver a tantísima gente celebrar el gol y yo ya no sabía qué hacer, me quité la camiseta porque no sabía qué hacer. Guardaré la foto con mucho cariño. Son recuerdos muy especiales, fue un día especial, un gol especial y va a ser de los momentos que más voy a recordar en mi vida”.