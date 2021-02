José Bordalás no se sentará en el banquillo del Villamarín

José Bordalás no se sentará en el banquillo del Benito Villamarín. El entrenador del Getafe fue otras vez expulsado en el partido ante la Real Sociedad, por lo que no podrá estar a pie de césped el próximo viernes, cuando los azules visitan al Betis.

"En el minuto 90 el técnico Bordalás Jiménez, José fue expulsado por el siguiente motivo: Abandonar el área técnica, entrando en el terreno de juego, para encararse a un jugador del equipo adversario". Así reflejó en el acta Pablo González Fuertes la acción que le costó una nueva roja al técnico del cuadro azulón, en el que también vio la roja justo a la vez su ayudante Omar Harrak, por abandonar el área técnica y entrar en el terreno de juego protestando una de sus decisiones.

Es la segunda expulsión de Bordalás este mes, ya que el pasado día 6 vio la roja en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Sevilla, cuyo técnico, Julen Lopetegui, también fue expulsado. Ambos fueron sancionados por conductas contrarias al buen orden deportivo tras mantener un enfrentamiento, por lo que Bordalás no pudo estar el pasado martes ante el Real Madrid.

"Ha sido un sinsentido. Es una acción que se ve en cada partido. Un balón que se le había ido claramente a un jugador de la Real de fuera de banda, lo golpea y yo he ido a pararlo para sacar rápido, única y exclusivamente. Lo que hace cualquiera. El jugador siguió despejando y no sé lo que me dijo", declaró Bordalás a los micrófonos de Movistar. El técnico del Getafe aseguró que en esa misma jugada, después, llegó Carlos Fernández y le "levantó el dedo". "Creo que lo que hay alrededor mío es una falta de respeto tremenda y lo que pido es respeto por parte de todos, jugadores, árbitros... Es un sinsentido", afirmó.