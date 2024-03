Juan Cruz se sincera sobre su futuro: "Acogería con los brazos abiertos quedarme en el Leganés"

Juan Cruz está regresando en el Leganés a su mejor nivel. El extremo hispanoargentino ha anotado dos goles en los tres últimos partidos, cifras que le han vuelto a poner en el punto de mira. En una entrevista concedida a EFE, el joven atacante analiza la situación actual del conjunto pepinero, líder de LaLiga Hypermotion, y se refiere a su futuro, pues el Leganés tiene una opción de compra obligatoria de dos millones en caso de ascenso, como avanzó Diario de Sevilla.

"La sensación de que la categoría se me queda pequeña no la tengo. Intento dar lo máximo de mí en cada partido. Están saliendo muy bien las cosas y gracias a Dios estamos muy bien. Con la ayuda de los compañeros me estoy adaptando muy bien, se hace todo más fácil. Noto su cariño y el de la afición. La confianza del entrenador también ayuda", explica en primera instancia el extremo, cedido actualmente por el Betis.

Un futuro incierto en el horizonte

Sobre su futuro a corto plazo, Cruz muestra la felicidad que siente en el Leganés: "Siempre he dicho que mi sueño es triunfar en el Betis. Pero si al final logramos ascender y se ejerce la opción de compra, desde el primer día he notado que esta es mi casa también y lo acogería con los brazos abiertos".