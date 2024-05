Juanito, el último peregrino bético con España en una Eurocopa

Ayoze Pérez recibió la llamada. Ésa que permite colocar la acepción de internacional absoluto al describir a un futbolista. El punta tinerfeño del Real Betis podría acudir al campamento de verano en suelo germano que tiene en mente Luis de la Fuente, al menos así lo ha requerido el seleccionador en la lista que ofreció el lunes de 29 futbolistas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

En clave bética, de momento es una buena nueva que el delantero de 30 años se encuentre en la cabeza del entrenador español para el selecto grupo con el que preparará el Europeo. De por sí, se trata de una noticia meritoria para los verdiblancos si se tiene en cuenta la última vez que un jugador del Betis acudió a una Copa del Mundo o una Eurocopa con La Roja.

Tendríamos que rebobinar 16 años y remontarnos hasta 2008 para encontrar a un futbolista del Betis que formara parte del combinado nacional en una fase final sin contar la Liga de las Naciones de la UEFA. Es el caso de Juan Gutiérrez 'Juanito'. El actual director deportivo del Córdoba fue internacional con España en 26 ocasiones desde 2001 a 2008. Únicamente superado en apariciones, siendo jugador del Betis, por Gordillo (59), Joaquín (42) y Alfonso (32).

Juanito ganó la Eurocopa de 2008 tras disputar en su totalidad los noventa minutos en el tercer partido de la fase de grupos en la victoria por 1-2 ante Grecia. Ese día formó eje de la zaga junto a Raúl Albiol, uno de los pocos campeones de aquel torneo que siguen en activo. También formó parte del once inicial Fernando Navarro, quien después de ese verano debutaría con la camiseta del Sevilla tras su fichaje desde el Mallorca.

Si se analiza el resto de precedentes en grandes torneos de selecciones, sin ir más lejos en Qatar 2022, Álex Moreno, un Borja Iglesias, al que no se le encasquillaban los goles y Sergio Canales hicieron méritos suficientes para acudir a la cita mundialista, pero no tuvieron éxito. Sin embargo, el creativo centrocampista cántabro si que formó parte de la selección española campeona de la última Liga de las Naciones de la UEFA en el primer proyecto de Luis de la Fuente con la absoluta. Tras superar a Croacia en una final en la que no contó con minutos, Canales se convirtió en el segundo futbolista del Betis en ganar un título con La Roja tras Juanito.

¿Será Ayoze uno de los 26?

Luis de La Fuente deberá realizar tres descartes antes de la Eurocopa de Alemania. Tres. Como es habitual en este país, muchos han empezado a jugar a las quinielas para descifrar los que abandonarán el concurso antes de viajar a tierras alemanas, y dado que es su primera vez en la lista y no ha estado en la fase de clasificación, Ayoze podría ser uno de ellos.

Primero, España deberá jugar dos partidos amistosos antes de iniciar su camino en la Euro: en Badajoz contra Andorra, el 5 de junio, y tres días más tarde, el 8, en Palma de Mallorca ante Irlanda del Norte. La temporada del delantero verdiblanco con once goles en 38 partidos y especialmente los últimos meses arropan su presencia en la lista definitiva prevista en la víspera del segundo amistoso. La selección española debutará el 15 de junio frente a Croacia. ¿Estará Ayoze?