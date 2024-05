La cantera del Betis, en plena ebullición

El Betis viene realizando un buen trabajo de cantera y los resultados que los escalafones inferiores están cosechando temporada tras temporada no son casualidad.

Y prueba de ello, los cosechados este pasado fin de semana, con ese gran papel del División de Honor juvenil en la Copa de Campeones y del filial, que se puso en ventaja (1-0) en la eliminatoria ante el Pontevedra de cara a intentar certificar el ascenso a Primera RFEF este próximo fin de semana en Pasarón. Un ejemplo de cómo la cantera verdiblanca se encuentra a pleno rendimiento, con futbolistas interesantes, de mucha progresión, para dar el salto definitivo al primer equipo.

El Betis DH vivió una intensa semifinal en el derbi ante el Sevilla, la cual acabó llevándose por 1-3 en un encuentro que se fue a la prórroga. Después, en la final, llegó el amargor de la derrota ante el Atlético de Madrid (1-0), pero la imagen de los verdiblancos en el torneo fue excelente, con esa clasificación, por primera vez, para la Liga de Campeones juvenil. Por eso, muchos seguidores béticos ya tienen apuntado a jugadores que vienen pisando fuerte, como son los casos, entre otros, de Barea, Pablo García, Corralejo o Usse Diao, pues en el DH del Betis hay en líneas generales un nivel bastante alto.

Además, no debe pasar por alto el buen hacer de Dani Fragoso, ejemplar ya no sólo como entrenador, sino como formador de futbolistas para el futuro, inculcando a sus chicos valores que les servirán tanto en el fútbol como en la vida. "Hay que saber ganar, nada de cánticos al rival", les dijo el técnico bético a sus jugadores en la celebración de la victoria en el derbi. Además, en Nerja, estuvieron en el DH jugadores del equipo juvenil de primer año y hasta de la etapa de cadete al haber jugadores importantes ayudando a un Betis Deportivo que está a un paso de conseguir el ascenso de categoría.

💚⚽🌙Una noche inolvidable para Álvaro Gómez y para toda la #CanteraBetis#CopaDeCampeonespic.twitter.com/Ub3RFqZpne — Real Betis Cantera (@RBetisCantera) May 25, 2024

Un filial que de la mano de Arzu –un técnico con hambre y muchos conocimientos que dio el salto al segundo equipo del Betis por la salida de Alberto González al Albacete– ha sabido mantener la buena línea que viene demostrando durante toda la temporada, con futbolistas que están ofreciendo un muy buen rendimiento, como el meta luso Guilherme, que se ha adaptado muy bien al club verdiblanco en su primer año; el central Nobel Mendy, que ya ha debutado este curso con el primer equipo, al igual que Sorroche; el delantero Yanis o Jesús Rodríguez, un extremo que viene llamando con fuerza a la puerta de un primer equipo, en donde Manuel Pellegrini ya ha demostrado que no le tiembla el pulso a la hora de contar con los jóvenes valores de la cantera verdiblanca. Y no sólo durante una parte de la pretemporada, sino también en los entrenamientos diarios, convocatorias con el primer equipo y partidos oficiales, pues el preparador chileno y su cuerpo técnico no pierden de vista nunca el trabajo de los jóvenes valores que vienen apuntando cosas importantes en los escalafones inferiores.

En definitiva, un buen trabajo del Betis que está empezando a dar frutos y que tiene el reconocimiento de una afición que respondió arropando al filial el pasado domingo con la presencia en el Villamarín de unos 17.000 espectadores. La cantera bética, en plena ebullición.