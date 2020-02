El mensaje del entrenador del Betis, Rubi, en la previa del encuentro ante el Leganés fue claro y rotundo: "No hay más historias, sólo nos vale ganar y ganar". Y es que los verdiblancos tienen la obligación y necesidad de sumar los tres puntos en Butarque para no alejarse más del grupo de equipos que pelean por los puestos que dan derecho a jugar en Europa la próxima temporada, además de evitar tener que empezar a mirar por el retrovisor a los equipos que tienen por detrás en la tabla.

Ése es el reto del cuadro verdiblanco en su visita a un recinto del que buscará salir victorioso para enmendar los malos resultados cosechados en las últimas visitas y encarar el partido ante el Mallorca de la mejor forma posible, dentro del objetivo que los de Rubi tienen en mente en cuanto a sumar seis de seis puntos posible en estos dos próximos partidos. Además, empezaría así esa racha de resultados que necesita para acortar la desventaja numérica en la tabla con respecto al grupo de aspirantes europeos.

Los verdiblancos deben mostrarse intensos y competitivos para intentar doblegar a un férreo rival en su estadio

De cara a este compromiso, el entrenador de Vilasar de Mar recupera a Guardado, que ya ha dejado atrás la lesión muscular que sufrió en la pierna izquierda en el choque en casa del Getafe; mientras que no podrá contar con Fekir, sancionado con un partido por la expulsión que sufrió frente al Barcelona; y Lainez, que se recupera de una apendicitis. Juanmi y Pedraza también son bajas al seguir con sus respectivos procesos de recuperación y Feddal, que ya ha cumplido sus dos partido por la cartulina roja que vio en el Coliseum, se ha quedado fuera por decisión técnica. Así, en cuanto al presumible once inicial todo hace indicar que ante la ausencia del internacional galo Joaquín será esta vez de la partida desde el inicio, a la espera de ver por quién apuesta Rubi como delantero titular, si sigue con Borja Iglesias o le da la titularidad a Loren.

Evitar errores groseros en defensa y tener acierto en ataque, otra tarea importante para el equipo bético ante los blanquiazules

Sorprendente sería que jugara con los dos, ya que no es algo habitual. La defensa parece clara con los cuatro habituales, Emerson, Mandi, Bartra y Álex Moreno, con Joel en Portería; Guido repetiría por delante de la zaga y en función del dibujo que use el preparador verdiblanco aparecen las dudas por las opciones que tiene para conformar la medular, con Canales, Guardado, Aleñá y William Carvalho disponibles de cara una cita en la que los verdiblancos tendrán que estar muy intensos, ser competitivos, no cometer fallos defensivos groseros y tener acierto ante la portería rival para doblegar a un Leganés que de la mano de Javier Aguirre se está mostrando muy fuerte en su estadio, en pos de lograr el objetivo de la salvación al final del campeonato tras los malos números con Mauricio Pellegrino.

Joaquín, tras ser suplente ante el Barça, apunta a titular en un once con dudas en la medular y en ataque

El preparador mexicano seguirá sin poder contar con el guardameta Iván Cuéllar, que tras estar ausente en los dos últimos encuentros por sanción, ahora lidia con unos pequeños problemas en el sóleo que le apartarán de los terrenos de juego una o dos semanas más. Asimismo se pierde el partido por acumulación de amonestaciones el nigeriano Omeruo. Por contra, vuelve Chidozie Awaziem, compatriota de este último, y todo apunta a que podrá estar disponible también Aitor Ruibal, después de que haya evolucionado favorablemente del golpe que sufrió contra el Levante y por el que debió recibir once puntos de sutura. Por lo demás, Aguirre tiene a sus principales baluartes en perfectas condiciones para recibir a un Betis que quiere conseguir ante los pepineros tres puntos que puedan alimentar unas aspiraciones europeas que en estos momentos son bastante complicadas.