Leo Ponzio, director deportivo de River Plate: "El mundo River sueña con el regreso de Pezzella"

En River Plate, uno de los clubes grandes del fútbol argentino, anhelan el retorno del bético Germán Pezzella. El central de Bahía Blanca, campeón del Mundo con la Selección Argentina en 2022, se formó en las categorías inferiores de River, desde donde salió traspasado al Betis en 2015 a cambio de unos 2,5 millones de euros.

Desde su salida hace casi diez años, en el club millonario desean el regreso de Pezzella. Así lo ha hecho saber públicamente el actual director deportivo de la entidad, Leo Ponzio, exfutbolista de River que compartió vestuario con el defensor verdiblanco. "El mundo River sueña con Pezzella, con un campeón del mundo. Hoy en día le queda un año de contrato allá. Esperaremos. Yo llamo a todo el mundo igual", afirmó en Radio Continental, deslizando una clara intención de fichar al experimentado zaguero.

Pezzella y el Betis, no obstante, se encargaron de disipar todo tipo de rumores con la reciente renovación hasta 2026. El central de 32 años, convertido en una figura imprescindible en la defensa de Manuel Pellegrini, firmó una temporada más con la entidad heliopolitana, evidenciando que todavía está preparado para competir al máximo nivel de la élite, al menos hasta los 34 años.

Pezzella reconoció públicamente su interés en regresar a River

Pese a esta ampliación de contrato con el Betis, Pezzella nunca ha ocultado que desea concluir su carrera futbolística en el equipo que le vio crecer. En una entrevista para La Nación, el argentino admitió que piensa volver a River... siempre que sea posible: "River es mucho más grande que yo, esto no se trata de levantar la mano y decir ‘che, voy a volver a River’, no. Es cuestión de que yo le pueda aportar algo positivo al club, y que el club me necesite".