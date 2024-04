Guido, sin renovar a falta de ocho jornadas de liga: ¿El nuevo 'caso Mandi'?

El central argelino Aïssa Mandi fue el último jugador del Betis que abandonó la entidad como agente libre pese a tener una oferta de renovación sobre la mesa. Después de varios meses de rumorología, el defensor africano optó por abandonar el club verdiblanco como agente libre para firmar por el Villarreal, una situación que también despertó el debate entre la afición heliopolitana, pues el rendimiento en su último curso vistiendo la elástica de las trece barras fue realmente positivo.

Por aquel entonces, en la campaña 2020/21, la primera de Manuel Pellegrini a las riendas del equipo, Mandi era una figura fundamental en el conjunto verdiblanco, disputando 28 partidos de liga, los cuatro de Copa del Rey y erigiéndose como pieza importante en el eje de la zaga junto a Víctor Ruiz. Sin embargo, pese a su buen nivel, Pellegrini lo sentó en el tramo final de la temporada cuando decidió no renovar con el Betis, concretamente los últimos cuatro encuentros. El Ingeniero, en el tramo decisivo del curso y con su equipo jugándose la clasificación europea, apostó por Marc Bartra en la retaguardia aunque el catalán encadenase cuatro meses de baja, dejando entrever su forma de actuar ante este tipo de escenarios.

Pellegrini sentó a Mandi para contar un Bartra recién salido de lesión

La circunstancia que se produjo allá por 2021, con un futbolista importante del plantel que tenía oferta para renovar y no lo hizo, es exactamente calcada a la situación actual con Guido Rodríguez, que se podría convertir en un nuevo 'caso Mandi'. El argentino, fundamental para Pellegrini, acumula varios meses con una propuesta sobre la mesa para ampliar su contrato con el Betis, pero todavía no la ha aceptado a falta de ocho jornadas para el final del campeonato liguero.

En esta misma tesitura, Pellegrini sentó rotundamente a Mandi en los últimos encuentros, una política que podría repetir con Guido en caso de que el pivote internacional argentino se decante por no continuar en Heliópolis. Esta circunstancia daría espacio en los onces titulares a jugadores como Johnny Cardoso o Sergi Altimira, quienes con casi total seguridad sí serán futbolistas del Betis el próximo año.

El Betis mantiene el deseo de renovar al argentino

Recientemente, en una entrevista para Radio Sevilla, Ramón Alarcón se refirió a la renovación del medio centro, aplazando las conversaciones a final de curso. "Tampoco aceptaron la oferta y lo que dijo el presidente es que las ofertas no son perennes, no son para siempre, indefinidas. Ahora mismo estamos centrados en acabar la temporada. Ahora mismo no vamos a tomar decisiones de renovación de ningún jugador porque queremos saber el escenario que tenemos y que nos condiciona. Nos condiciona que la oferta que le podamos hacer a Guido sea distinta en función de donde estemos", comentó el CEO de la entidad.

"Mi trabajo es hacer lo mejor para el Betis y Guido es bueno para el Betis. Así que cuando podamos nos volveremos a sentar con Guido, cuando acabe la temporada, con el afán y el interés de intentar renovarlo. Y no hay ningún tipo de enfado o malestar, y si lo hay o dejaremos en la puerta. Nosotros queremos que Guido, que además es un grandísimo profesional desde que llegó al Betis, un jugador ejemplar, siga con nosotros y esperemos conseguirlo", concluyó.