Lopera: "Al Betis lo salvé de la muerte"

Como cada viernes, Manuel Ruiz de Lopera ha acudido a visitar al Jesús del Gran Poder, que estos días se encuentra en la parroquia de la Blanca Paloma, y allí, poco después de que el Sevilla realizase su ofrenda floral, ha comentado diversos aspectos de la actualidad del Betis y del fútbol.

"Yo llegué, tuve que poner lo que tuve que poner, lo salvé de la muerte. Y ahora está otra vez hacia arriba, vamos a ver si no entra en otro lado para que yo pueda dormir por las noches", indicó el exmáximo accionista del Betis cuando se le preguntó por la situación del equipo verdiblanco. "Estoy tranquilo, pero ahora hay una cosa que nadie se ha dado cuenta, hay una Primera División que es más endeble que muchos años", añadió Lopera sobre la trayectoria del equipo bético en la Liga.

Además, Lopera también ha hablado sobre la Junta de accionistas del Sevilla del próximo martes, aunque ha preferido no pronunciarse sobre la división existente entre José Castro y José María del Nido. "Yo no quiero saber lo que hay en casa del Sevilla, los sevillistas lo hacen de la mejor manera. Ellos son los que eligen y los que ponen, y hasta ahora lo vienen haciendo muy bien. Son dos grandes presidentes", ha indicado Lopera, que ha justificado su presencia en la parroquia: "Hace muchos años que voy el viernes, si estoy de viaje voy un día antes o después. No me paso una semana sin ver al Señor".