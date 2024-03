Lorenzo Serra Ferrer, sobre el Betis: "Clasificarse por cuarto año a Europa es muy difícil y el mérito es de todos"

Lorenzo Serra Ferrer es leyenda viva del Betis. El de Sa Pobla, que ayer cumplió 71 años, fue entrenador del conjunto verdiblanco a lo largo de seis temporadas -separadas en dos etapas- y ocupó el cargo de director deportivo desde 2017 a 2019, lo que le convierte en figura autorizada para analizar al equipo bético, que durante su cargo cosechó grandes logros, como ganar una Copa del Rey o disputar la UEFA Champions League.

En una entrevista concedida a Radio Marca, el mallorquín ha valorado el rendimiento actual del Betis, reconociendo la gran labor en todos los estamentos del club y elogiando concretamente a la figura de Manuel Pellegrini, quien ha conseguido sacar la mejor versión de Isco Alarcón.

Un mérito compartido

"El Betis ha dado un paso adelante muy importante en relación a su estructura, a su mentalidad... un montón de cosas que ayudan a que el equipo de fútbol, con todos sus elementos y componentes, puedan aspirar a objetivos tan difíciles como, por cuarta temporada consecutiva, clasificarse a Europa. Esto es muy meritorio y se lo reparten entre lo que son los gestores, entre lo que son los jugadores, que son los más importantes, y el equipo técnico, sin duda", ha reconocido Serra Ferrer.

De la misma forma, el mallorquín ha analizado la dificultad que presenta jugar tres competiciones, concretamente en Europa, donde el Betis no ha cumplido las expectativas: "Cuando participas en tres competiciones distintas es muy complicado tener al 100% centrado, mentalizado y preparado para abordar estas tres competiciones. Hay circunstancias que te son adversas... no es una excusa, pero es una realidad. Creo que ha competido bien, es verdad que a todos los béticos nos gustaría al menos volver a participar en la Champions y en esta Champions podamos hacer algo grande, donde no hemos podido alcanzar. Pero está en una buena línea, está consolidado el Betis, al menos a mí me lo parece", confiesa.

Pellegrini, la clave del rendimiento de Isco

Por otro lado, Serra Ferrer se ha referido a la figura de Isco, una de las estrellas del Betis, otorgando una gran parte del mérito a Pellegrini: "Hay un elemento fundamental que es el entrenador. Manuel lo conocía bien porque en los tiempos en el Málaga ya estuvo en contacto con él y sabía muy bien de su talento. Tuvo una experiencia mala en el otro equipo de la ciudad y esto también ha sido un punto de apoyo, de rebelarse contra la poca paciencia y la poca ayuda que tuvo en el otro equipo. Me parece un fichaje muy bueno que ha rendido a un nivel espectacular y me alegro que la afición del Betis disfrute y goce de estas actuaciones y estas acciones a nivel individual", declara en Radio Marca.

Por último, el de Sa Pobla ha valorado positivamente el buen rendimiento del grupo pese a las bajas, concretamente de Guido, Ayoze y el propio Isco: "También es un indicativo a favor de que el grupo es bueno. El entrenador tiene a todo el mundo enchufado y que el club se ha preocupado no solamente en tener 16, 17 futbolistas, diríamos, de un cierto nivel para competir, sino que a lo mejor tiene 20 o 22 que esto es para estas circunstancias", concluye.