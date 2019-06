Lorenzo Serra Ferrer se despidió del beticismo tras concluir su tercera etapa en el Betis. Y lo hizo de forma elegante, triste, emocionado (no pudo contener las lágrimas tras elogiarlo un aficionado) y a la vez firme a la hora de explicar lo sucedido en su salida del club de Heliópolis, con un nombre propio presente, José Miguel López Catalán, y un detonante, Quique Setién. "El motivo de que nos reunamos es esta situación de la decisión que tomaron los consejeros delegados, en la cual yo no me sentí a gusto por el bien del Betis y por dignidad propia. Es una situación en la que cual se llegó a un acuerdo en relación a que era mejor rescindir un contrato que yo quería continuar", comenzó diciendo el balear en su comparecencia en el hotel Al-Andalus, repitiéndose la misma situación que en 2006.

"Es cierto que cuando se me plantea esto, que es el 22 de mayo, se me viene el mundo encima porque los razonamientos no me los creo y no son verdad. Sin duda, lo he pasado mal", indicó Serra, que seguía sin entender los motivos de su no continuidad en el Betis: "El porqué no lo sé, pero es cierto que una parte de pérdida de confianza ha habido cuando yo insistí en que el míster ya no aportaba el grado de fuerza y claridad para seguir creciendo y teníamos que buscar un posible sustituto. Aquí empezó esta situación. Por una parte lo siento, pero por otra parte es cumplir con mi deber. Lo fácil hubiera sido que me alineara con esta idea de mantener al míster y a lo mejor también yo hubiera continuado, pero… El escudo está por encima de todo, estoy de acuerdo, pero cuando decimos de todos quiere decir de todos".

"Mi responsabilidad es analizar al equipo y avisar dentro de lo posible a la comisión deportiva. Yo veía que estábamos en un tramo descendente, una situación crispada con la afición y esto era un lastre y hándicap para los jugadores. Y la Liga no estaba cerrada al posible objetivo de competir en Europa y estaba cerca hasta poder conseguir la cuarta posición. Perder contra el Levante debió ser un punto de inflexión", manifestó Serra sobre la situación vivida con Setién.

"Esto es la consecuencia que hace que Josemi tome esta decisión en relación a apartarme a mí de las funciones que tenía", añadió el de Sa Pobla, al que tampoco le gustaron las formas en las que transcurrió todo, sintiéndose humillado: "El presidente ha hecho más hincapié en que siga y tampoco fue él el que suscribió los cinco o seis folios que me expresó Josemi en relación a lo que había hecho mal, que era todo. No un folio, me dieron seis o siete folios. A los que nos sentimos béticos hay que respetarlos y reconocerlos y no humillarlos".

Además, el ex vicepresidente bético, en cuanto a los fichajes, dejó claro que "todos, cada uno de los jugadores, los ficha el Betis. Si yo he participado en unas cosas y es verdad que el presidente y Josemi han participado en cerrar los números. Yo no cerraba los números ni las comisiones, pero el que hablaba con Maxwell era yo, el que hablaba con el padre de Lo Celso era yo…".

Incluso, al ser cuestionado por el Big Data, Serra expresó lo siguiente: "Es una máquina fenomenal que hay que saber utilizar. Hay personas que tienen que hacer esta función. Creo que para las personas que se dedican al fútbol, como es mi caso, en la élite, esta herramienta es útil, pero el ojo clínico es mucho más certero porque la máquina no distingue si puede jugar en el Betis o el Sevilla, esto es un error de la máquina y fiarse de esto no lo es todo".

Incluso, aclaró lo sucedido en torno a Fabián: "El Barcelona está interesado en tener a préstamo para el segundo equipo a Fabián. Yo hablo con Pep Segura y le digo que por favor hable con el club y no con los agentes porque el jugador no va a ir cedido al Barcelona B. Sino que el jugador se va a quedar y hacer la pretemporada. El míster lo conocería y después tomaría una decisión. Esto es así”. Por último, Serra se despidió de la hinchada verdiblanca y no descartó "una cuarta etapa": "La afición siempre tendrá mi agradecimiento, gratitud y mi amor".