Lorenzo Serra Ferrer, ex viceppresidente deportivo del Betis, ha ofrecido una rueda de prensa extensa, pero antes de iniciar la misma, ha tratado los siguientes temas, alabando y agradeciendo a la afición el cariño mostrado una vez más.

TRISTEZA

"He tenido que tomar una decisión no deseada, con mucha pena y tristeza, pero el destino me ha llevado a esta situación. Seguiré apoyando a mi querido Real Betis y siempre desde el respeto a todas las personas que he trabajado, pues intentaré buscar una mejora. El motivo de que nos reunimos es esta situación de la decisión que tomaron los consejeros delegados, en la cual yo no me sentí a gusto por el bien del Betis y por dignidad propia. Es una situación en la que cual se llegó a un acuerdo en relación a que era mejor rescindir contrato que yo quería continuar, pero no lo veían así".

AUTOCRÍTICA

"Quiero hacer autocrítica en relación asumir con responsabilidad cualquier error en una opinión o decisión que haya podido tomar y que no haya sido del agrado del beticismo y del consejo. Después me gustaría poner en valor el valor que tiene el trabajo que hemos hecho estos dos años. Creo que se ha hecho un trabajo muy bueno, principalmente en la conformación y estructuración de una plantilla sólida, fiable y que pueda tener un rendimiento alto dentro de las variaciones que pueda elegir el entrenador. Dar las gracias a los jugadores que aceptaron venir a este proyecto nuevo, que no era fácil que un futbolista de rango superior creyeran en este proyecto y su compromiso y lealtad han sido altos".

AGRADECIMIENTO

"No quiero tampoco olvidar a los compañeros de la secretaria técnica que con su beticismo, trabajo y esfuerzo han buscado talento útil y válido para poder confeccionar esta situación de confianza en torno al creado y diseñado. También a todos los compañeros de trabajo, a todo el consejo de administración les agradezco su apoyo y confianza a la hroa de tomar decisiones comprometidas".

AFICIÓN

"Al final quiero hacer un apartado también para la afición, si bien esta temporada ha sido irregular, con brillantes partidos, también en otros no hemos dado el nivel. En el Benito Villamarín no hemos podido ofrecer un espectáculo continuado donde el bético se sienta orgulloso. A veces esta situación se malinterpreta y siempre he sido un valedor en relación a aprovechar esta fuerza desde la grada que bien empleada es muy difícil que no te sirva para superar dificultades. Gracias a toda esta gente de que seguro no cambian y que quieren lo mejor para su Betis. En algún momento se ha podido sentir incómoda por lo que ha visto, pero el Betis no les va a decepcionar. Los jugadores saben que trabajan por el beticismo y la autoexigencia tiene que ser máxima porque nunca llegas a satisfacer del todo a una afición que te da un cariño enorme, a mí me pasa después de 25 años, tengo cosas por devolverle y la afición siempre tendrá mi agradecimiento, gratitud y mi amor".