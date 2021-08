Pellegrini: "Me dejó muy conforme la madurez del equipo"

Estoy contento. Primero porque no nos agarraron nunca mal parados. Teníamos que jugar apurados porque íbamos perdiendo y ellos tenía la velocidad adecuada para no equivocarse yendo ganando. Pero presionamos bien, jugamos en campo contrario, tuvimos muchísima posesión, lo empatamos y tuvimos por ahí un par de oportunidades también para haberlo ganado, pero no las concretamos. Es un punto de visita, que siempre es bueno. Me gustó mucho el funcionamiento y la actitud del equipo, el no conformarse con el empate viniendo de visita".

También elogió al Mallorca de Luis García Plaza. "Es un rival que sabe a lo que juega, que se vio superado en el segundo tiempo pero mantuvo siempre el orden. Siempre intenta jugar, no recurre a las faltas ni al juego sucio. Son las características de los equipos de Luis García, que juegan bien al fútbol. Me gustó mucho el Mallorca también, sobre todo en el primer tiempo".

Al chileno le gustó la personalidad del Betis y también valoró que la tuvieran los canteranos que jugaron. "Venir a jugar fuera y tener esa personalidad de jugar como equipo dominante y como equipo que va a por el partido, considerando también que jugaron Calderón, Rodri, Edgar, Rober..., el mismo Aitor que está recién saliendo... Son jugadores jóvenes que nos aportan muchísimo y que lo tienen que demostrar cuando les toque la oportunidad como tuvieron hoy".

En ese sentido recordó que ya desde la Liga pasada el Betis mostró esa capacidad de reacción a los inconvenientes. "Uno de los cambios más importantes que tuvimos en la segunda parte de la temporada pasada fue esa madurez de ir perdiendo y no creer que el partido está terminando y tratar de empatarlo o lo que dé lugar. El equipo tiene un orden táctico para defender y atacar. Buscamos bien el gol, no nos desesperamos. No es fácil durante 45 minutos jugando de visitante con el equipo local ganando 1-0 que no nos agarraran al contragolpe. El Mallorca no tuvo la mínima oportunidad en el segundo tiempo de marcar. Presionamos en el campo contrario, recuperamos bien, creamos ocasiones...".

"Me dejó muy conforme la madurez del equipo en ambos aspectos, en el defensivo y en mejorar todo lo malo que no pudimos hacer en la parte ofensiva durante los primeros 45 minutos, lo arreglamos en la segunda parte", añadió sobre esa personalidad.

Por último, habló de la perspectiva que le va al Mallorca como equipo. "El Mallorca es un equipo que estando Luis García al cargo lo va a asimilar. Ya demostró que era el mejor equipo de Primera, juega claro, sabe lo que quiere y seguramente va a tener una buena actuación en el año".