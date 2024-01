Mallorca - Betis: Reválida de ingeniería a domicilio

Manuel Pellegrini, el Ingeniero, tendrá que volver a apelar a su sobrenombre si quiere que el Betis saque algo positivo de su visita a Palma, donde lo espera un Mallorca (21:00) envalentonado tras meterse en semifinales de la Copa del Rey pasando por encima del líder Girona y al que se enfrentará con once bajas de la primera plantilla y con una convocatoria de 20 jugadores en la que entran cuatro canteranos.

Una obra de ingeniería, porque lo de juegos de malabares ya se le quedan pequeños al técnico bético, que sigue viendo como el potencial de su plantilla se va debilitando por las penurias económicas de un club que, sin embargo, apunta a Europa como objetivo para mantener el crecimiento sostenido del que hablan los dirigentes.

Bien es cierto que aun con importantes ausencias este Betis debería estar capacitado para ganar a un Mallorca que, como ha dicho Javier Aguirre, no anda sobrado en LaLiga, con el descenso a un margen de cinco puntos, pero no lo es menos que el cuadro bermellón se viene haciendo fuerte en casa, en Son Moix, donde no pierde desde agosto (dos victorias, siete empates y una derrota), que entre Copa y liga sólo ha perdido uno de sus últimos 12 encuentros y que los verdiblancos sólo han ganado en Villarreal, allá por agosto lejos de Heliópolis en el campeonato liguero, por lo que mirar sólo a la clasificación no aporta ninguna pista sobre lo que pueda suceder esta noche.

Las bajas en el conjunto de Pellegrini tocan todas las líneas, desde la portería a la delantera pasando por un centro del campo en el que, si el entrenador no inventa nada, apostará por un doble pivote inédito este curso e impensable al inicio del curso: Johnny Cardoso, fichaje del mercado de invierno, y Sergi Altimira, que tiene ficha del filial y que ha ido ganando minutos al tiempo que han ido cayendo los centrocampistas.

Es lo que le ha pasado a Sokratis en el centro de la defensa y ahora el preparador bético no tiene otra alternativa hasta el punto de que el central suplente será el canterano Visus, uno de los cuatro jugadores del filial que conforman la expedición verdiblanca junto a Pablo Busto, Pleguezuelo y Enrique.

En la delantera Willian José es el único punta disponible, con Borja Iglesias cerrando su pase al Bayer Leverkusen y Ayoze lesionado. Assane podría ser una alternativa, aunque no de inicio pues su polivalencia le permite a Pellegrini dar un giro de timón al partido si fuera necesario reservándose esa bala en el banquillo. Es por ello que podría apostar el técnico por Rodri partiendo desde la izquierda junto a Isco y Luiz Henrique, otro de los futbolistas que está en la rampa de salida por mucho que el chileno diga que cuenta con él. Podría brindar su último servicio al Betis.

Fekir, al que se lleva con mimo para que no recaiga, podría ser otra alternativa para la segunda parte, ya que sigue sin estar para un encuentro completo y su estado físico convierte en locura apostar pro él de inicio junto a Isco.

En el Mallorca, por su parte, dado el gran rendimiento de la dupla atacante que formaron Larin y Abdón Prats ante el Girona es posible que el Vasco decida mantenerlos en el once inicial, teniendo en cuenta también que Muriqi todavía no está para un partido completo. Como Maffeo, recién recuperado de una operación de menisco.