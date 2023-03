Joaquín: "Lo que menos se me pasa por la cabeza es que va a ser mi último partido en este tipo de campos"

Junto a Manuel Pellegrini ha sido Joaquín el futbolista que ha comparecido en la sala de prensa de Old Trafford en la previa del encuentro ante el Manchester United.

Sensaciones

"Uno de pequeño siempre sueña con jugar este tipo de partidos. Tengo una ilusión tremenda. Tenemos que competir al máximo y sacar nuestra mejor versión para sacar un buen resultado".

¿Lo afronta como un último partido ante un gran rival?

"Uno siempre compite y sueña para estar en este tipo de campos y enfrentarte a grandes equipos como el Manchester. Uno lo que menos piensa es en no continuar jugando al fútbol. Para mí, con 41 años, jugar este tipo de partidos es un privilegio y un orgullo enfrentarte a un rival histórico como es el Manchester United. No pienso en que sea la última vez. Si pensara eso vendría de otra manera y no lo disfrutaría igual. Vengo a disfrutar y me siento importante. Lo que menos se me pasa por la cabeza es que va a ser mi último partido en este tipo de campos".

Momento decisivo de la temporada

"Nosotros sabemos que llega un momento importante y todos tenemos que estar enchufados. Es el éxito de estos años. Hemos tenido bajas importantes y que el equipo lo note lo menos posible. En eso estamos bien. La gente está al doscientos por cien. Es un momento importante, de intentar que el equipo siga creciendo. Mañana para nosotros es una oportunidad bonita para hacer un buen partido y sacar un buen resultado para la vuelta".

¿Cómo cree que será el partido?

"El partido va a ser de mucha intensidad. Vamos a tener que jugar como nosotros nos identificamos, un equipo alegre, agresivo que sabe a quién vamos a tener en frente. Esa filosofía no la podemos perder. Si no, no seríamos el Betis".

Europa, una asignatura pendiente para el Betis

"Creo que los futbolistas que componemos el Betis estamos mentalizados para competir al máximo nivel. Y el máximo nivel es éste. Siempre se puede dar un paso importante. Desde la llegada de Manuel llevamos varios año entrando en Europa y el club sigue creciendo. Hay estabilidad y el equipo sigue avanzando con los pies en el suelo. Hay equipos muy fuertes, pero para nosotros tiene que ser una motivación especial enfrentarte a este tipo de equipos y con la mentalidad de competir. Cada año disputar competiciones europeas y que el equipo siga creciendo".

3600 béticos en Manchester

"Aquí es fácil de soñar. Sobre todo haciendo un buen partido, compitiendo al nivel que este tipo de partidos se merece y soñar con llevarnos un buen resultado. Que el bético se vaya contento de ver competir a su Betis ante un gran equipo como el Manchester United".