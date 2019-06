Mandi: "El curso fue bueno hasta febrero"

Aissa Mandi, con Argelia, y Wilfred Kaptoum, con Camerún, son los dos representantes béticos en la Copa de África. Mientras que el centrocampista debutará el martes ante Guinea-Bisáu (19:00), el central iniciará la competición esta noche ante Kenia (21:00). Precisamente el zaguero analizó para France Football las opciones de su selección en el campeonato africano y así como la temporada del equipo verdiblanco.

"Tenemos que ser ambiciosos. Sabemos que pasaremos por momentos difíciles, pero debemos ser valientes. Nuestra ambición es ganar el torneo, lo dijo el seleccionador. Y los jugadores estamos de acuerdo con él", aseguró Mandi.

En clave bética, el central entiende que "fue una temporada exitosa hasta febrero". "Luego fuimos eliminados por el Rennes en la Liga Europa y por el Valencia en la Copa del Rey, en las puertas de la final, que se jugaba en nuestro estadio. Queríamos jugarla e hicimos todo por ello. No fue fácil de digerir. No logramos recuperarnos de esos tropiezos", explicó el argelino. "Pudimos ir a la Liga de Campeones o, al menos, a Europa. Pero no fue una temporada exitosa porque el objetivo era ir a Europa por segunda temporada seguida", añadió el bético.

"Nos halagaron por el juego y los resultados. Estábamos bien clasificados en la Liga, pero no fue suficiente. Bajamos el nivel. Es inexplicable, porque realmente no sabemos qué pasó. Psicológicamente, fue difícil. Nos divertimos mucho jugando, a pesar de la decepción final", comentó a France Football el defensa.

Respecto a su situación personal, Mandi reconoció que se siente "bien en España". "Nunca lo escondí. Han pasado tres años desde que llegué. Luego ya veremos qué pasa, porque todavía tengo dos temporadas más de contrato", recordó el central.

Mandi, que en octubre cumplirá 28 años, fue el jugador más utilizado en la Liga la pasada temporada por Quique Setién, con un total de 3.060 minutos, repartidos en 35 partidos disputados.