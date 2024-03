Manu Fajardo: "Desde la autocrítica, la exigencia y la unión saldremos de esta mala dinámica"

Manu Fajardo, nuevo director deportivo del Betis, ha concedido en la tarde de este martes una entrevista a los medios oficiales del club donde ha analizado la actualidad del conjunto verdiblanco. Después de tres derrotas consecutivas, Fajardo apuesta por la "unión" y el "compromiso", además de explicar su opinión acerca de los rumores sobre un posible "fin de ciclo" alrededor de la figura de Manuel Pellegrini.

"Venimos de una dinámica negativa, de tres derrotas consecutivas. Entendemos que el bético esté jodido porque los primeros que estamos jodidos somos nosotros: cuerpo técnico, dirección deportiva, plantilla y todos los estamentos del club. Entendemos perfectamente al bético. Desde la máxima autocrítica, desde la máxima exigencia y desde la máxima unión saldremos adelante de esta dinámica y volveremos pronto a la senda de las victorias. Si algo caracteriza a esta entidad en la unión, seguimos como balas de cañón, más que nunca", recalca el director deportivo.

Fajardo, por otra parte, cree que las lesiones no deben servir de excusa: "Las distintas lesiones que han sucedido a lo largo de la temporada han sido un hándicap importante. No obstante, al igual que comentaba recientemente que dentro de una planificación el disponer de mayor o menor cuantía económica no debe ser un hándicap, el haber tenido distintos imprevistos a lo largo de temporada, en este caso en forma de lesiones, tampoco es motivo para no ser autocrítico y ser exigente. Somos autocríticos, somos exigentes porque la única forma de salir de esta dinámica. Compromiso, ya os digo, el día a día, quedan nueve partidos y 27 puntos", recuerda.

Máxima fluidez en la relación con Pellegrini

Cuestionado por Manuel Pellegrini, Fajardo muestra su total confianza: "Si algo caracteriza a Pellegrini es esa mentalidad de ganadora. Me sorprende todo el ruido que hay alrededor de nuestro entrenador sobre un fin de ciclo. Creo que se le debe un respeto por todo lo que ha llevado a cabo dentro de la entidad. La confianza en Manuel es máxima, no solo en mi caso como director de fútbol profesional, también en el consejo de administración. La pasada semana inclusive estuvimos comiendo con él, con Ángel, José Miguel, Ramón, el propio Manuel, yo en mi caso... Esta semana particularmente está con temas personales en Chile, con permiso del club y aún así, a pesar de la diferencia horaria, mantenemos contactos diarios, vía telefónica. Manuel, como siempre, está convencido y con esa mentalidad ganadora que le caracteriza. Hay muchísima fluidez porque al final, como he comentado anteriormente, cuando los mercados salen bien es fruto de ese diálogo y de esa cercanía en el día a día".

"Hoy ha habido un entrenamiento voluntario, al que han venido muchos jugadores, señal de compromiso. Todo esto forma parte del día a día. El pesimismo no es una palabra que forma parte de nuestro día a día. Son dinámicas, estamos en una dinámica negativa, obviamente. Venimos de tres derrotas consecutivas, pero pesimismo no. El Betis está ahora mismo situado donde debe de estar, con mucha fuerza y bien posicionado para luchar por puestos europeos. Como decía anteriormente, ahora es cuando más unidos hay que estar y es cuando más confianza hay que demostrarle al cuerpo técnico y a la plantilla porque se lo merecen", declara Fajardo en Radio Betis.

También recalca el hispalense su relación con figuras como Joaquín o Alexis: "Llevamos a cabo distintas reuniones; esta mañana hablaba con Joaquín, he desayunado con Alexis... porque es la única forma que entendemos para salir de esta situación, desde la máxima unión y desde el máximo convencimiento hacia nuestra plantilla y hasta nuestro equipo técnico. Para mí, como director deportivo de la entidad, es un lujo poder rodearme de ilustres, de las trece barras como Joaquín o el propio Alexis".

Cercanía constante para obtener buenos resultados

Aprovecha el director deportivo para ensalzar la labor de los empleados del club: "Yo considero, y hago extensible esto también a la entidad, que hay que tener un respeto por los profesionales y por el máximo responsable del equipo de trabajo que nos ha traído hasta aquí, que es nuestro entrenador Manuel Pellegrini. Trabajamos en el día a día desde la inmediatez, de estar cerca del jugador, de transmitir nuestro apoyo, que nos vean a nosotros, que somos las personas que más tiempo pasamos con ellos, fuertes y convencidos de que vamos a lograr el objetivo. También planificando ya el medio plazo, siempre de la mano de nuestro entrenador. Nos caracteriza la cercanía con él, nuestras reuniones en el día a día, pre-entreno, post-entreno, comida que llevamos a cabo... la inmediatez de ser cercano y apoyar al jugador y al cuerpo técnico, y el medio plazo de que ya tenemos aquí una planificación y tenemos que trabajar de la mano de nuestro entrenador".

"Con Manuel Pellegrini no hay problema ninguno. Él sigue trabajando con máximo convencimiento, con muchísima ilusión, y siendo conscientes ambas partes, tanto cuerpo técnico como dirección deportiva, de dónde está la mejora del plantel para la próxima temporada", admite Fajardo, quien comenta que aún "queda el tramo más importante de la temporada. Hemos tenido muchísimas lesiones, pero estamos vivos. Estamos muy vivos, con muchísima ilusión, con muchísima hambre y con mucho coraje dentro. Como bien decían nuestros capitanes el otro día, Isco, Guido, el propio Germán... somos conscientes de que hay que dar un paso al frente y estamos convencidos de que lo vamos a dar. Pero desde esa unión".

Un momento de unión y compromiso

"Este es un grupo que sabe levantarse en momentos de adversidad y ahora es uno de esos momentos. Es el tramo más jodido de la temporada. Estamos ante una dinámica negativa, pero toca arrimar todos el hombro y dar un paso al frente para volver a llevar a esta entidad a disputar competición europea", refuerza el sevillano.

Respecto a Isco, Fajardo admite que "representa los valores que estamos poniendo hoy aquí en marcha. Es un profesional muy autocrítico, muy exigente y un claro ejemplo para todos los que vienen de abajo. Obviamente nos va a dar mucho, porque es un jugador que representa al máximo los valores del Betis".

En última instancia, el director deportivo envía un mensaje a la afición: "A nuestra afición poco le podemos pedir porque como he comentado varias veces, allá donde se desplace el Real Betis siempre jugamos en casa. No hay afición que viaje más que la del Betis, pero sí aprovecho para decirles que sigamos unidos, que sigan al frente, claro ejemplo de fidelidad y de ese manquepierda. Que no tengan duda de que los jugadores van a salir a darlo todo en el terreno del juego".