Medina Cantalejo: "Personas de dentro del Betis metieron más gasolina"

El Comité Técnico de Árbitros (CTA), con su presidente, Luis Medina Cantalejo, a la cabeza ha realizado un repaso a las actuaciones arbitrales tras el segundo tercio de temporada. Pero el sevillano también se ha referido a las amenazas que recibió en redes sociales tras el Rayo-Betis y a la actuación del club verdiblanco.

"Ha sido lo más sucio y cobarde que he vivido en 40 años de arbitraje. Se ha pasado una línea sagrada que es mi familia. Vivo en Sevilla y todo el mundo puede saber donde vivo. Han insultado a mis hijos, pero no sólo los ultras. Han llamado maricones a mis hijos. Me iba a Arabia a la Supercopa y no podía estar con mi familia. Estos cobardes actúan en redes sociales. Cuando volví a Sevilla me llamó la Policía para ratificar la denuncia. Están todos denunciados. Ha habido personas que no representan al Real Betis Balompié, un club histórico, una afición fantástica, de diez... Y las cosas que ocurren no representan a ese equipo, pero ha habido personas de dentro que han hecho uso de redes sociales para echar más gasolina. Y a día de hoy sigo esperando que alguien me explique lo que ha pasado", ha comentado Medina Cantalejo, que también ha insistido en ese mensaje: "Vivo en una ciudad muy especial, donde se vive el fútbol de forma muy especial. Antes había la guasa de quien ganaba y quien perdía. El otro día vi el derbi vasco y da alegría ver cómo se junta la gente del Athletic y de la Real. Quien piense que con esos tuits y amenazas van a influir el criterio del CTA va por mal camino y quien crea que me influirá, va por peor camino. ¿Alguien piensa que pongo a un árbitro gallego que pite al Rayo y al Betis para perjudicar al Betis?, ¿Qué por una jugada se monte lo que se ha montado? Alguien de comunicación de ese club puso un tuit con emoticonos diciendo Nada de nada. El Betis es otra cosa, no los cuatro locos que han salido. Me llevo muy bien con Joaquín, con Víctor Antequera...Me ha dolido mucho por mi hijo. Ha habido politiquillos de segunda fila en mi ciudad que tenían que estar luchando por la ciudad...Un Hermano mayor de Semana Santa que ha hablado de mi hijo que es menor. Si tiene algo que decir que me lo diga a mí".

También se ha referido Medina Cantalejo a lo que espera en el derbi de este domingo. "Espero que sea como siempre, emociones, la gente disfrute, que pase un dúa inolvidable, que el que gane esté contento y el que pierda, no lo está. Hablamos de esto porque pasó aquello. Mis relaciones institucionales son excelentes con el Real Betis, es un equipo grande y como afición. Sólo pido que reine la cordura, los dirigentes están actuando de manera adecuada. Ambos presidentes quieren que haya cordura. Para controlar a los ultras de ambos equipos están las fuerzas de seguridad. Que sea un partido de fútbol, que no haya lesionados, no haya altercados y sí goles".