Fekir crece en el Betis con Pellegrini

El gran nombre propio del Betis en las primeras ocho jornadas de Liga y en las dos de Liga Europa ha sido Nabil Fekir. Ante el Villarreal estuvo en la línea gris del resto del equipo, pero ese encuentro no oculta el paso adelante dado por el futbolista esta campaña. Sobre todo, en cuanto a regularidad, algo que se le llevaba exigiendo desde que aterrizó en Heliópolis, pues su enorme calidad está fuera de duda.

Ha sido con la llegada de Manuel Pellegrini al banquillo bético cuando el campeón del mundo francés ha dejado, por ahora, de ser tan intermitente para aparecer con mucha más presencia en la parcela ofensiva y ser ese jugador determinante que se esperaba, echándose en muchos partidos la responsabilidad del Betis a la espalda, respondiendo de una forma muy notable que el público del Benito Villamarín ya se lo ha agradecido con varias ovaciones más que merecidas.

Fekir ha disputado de forma completa 7 de esos 10 partidos disputado ya por el conjunto bético

La figura de Fekir en este Betis es tan vital que para Pellegrini es intocable a la hora de las rotaciones, pues ha sido titular en los 10 encuentros (8 de Liga y 2 de Liga Europa) que los de Heliópolis llevan disputados en la presente temporada, jugando 7 de ellos completos. El 8 verdiblanco lleva disputados 686 minutos en el campeonato liguero, con un gol y una asistencia; y 158 en la Liga Europa, también con un gol y una asistencia, participando muchísimo en la elaboración del juego ofensivo de su equipo con sus regates, su verticalidad y sus potentes disparos (como ejemplo, aquel disparo a la cruceta frente al Espanyol) y una aportación realizadora importante, como la apertura del marcador en el triunfo del Betis en Budapest frente al Ferencvaros.

El francés está ofreciendo su alto nivel de forma más regular y la afición se lo agradece en cada partido

Además, este buen inicio de campaña de Fekir lo han convertido en uno de los jugadores más en forma y más determinantes en la Liga, como se refleja en la estadística (whoscored.com). El jugador del Betis es junto con el madridista Vinicius el que más regates hace de media por partido (3,1), el que más pases clave por partido ha dado hasta el momento (3,4), seguido de Muniain (3,3), y el segundo que más tiros por partido realiza de media (3,3), superado solamente por otro madridista, Benzema (4,3).

Guarismos que muestran el potencial de un futbolista intocable para Pellegrini, que al igual que otros jugadores del plantel le está sacando el máximo rendimiento. "Fekir ha ido mejorando y cambiando su juego. Está un poco más cerca del área, aparece más sin balón. Por su capacidad técnica debe hacer una cantidad de goles al año que en las últimas dos temporadas no hizo", comentó el preparador chileno en la previa del reciente partido ante Osasuna, confiando al máximo en las posibilidades de un futbolista francés que está con muchas ganas, como indicó antes del duelo ante el Ferencvaros, donde tuvo una buena actuación, con gol incluido: "No sé si es mi mejor momento, pero me siento muy bien, cogiendo muy buenas sensaciones e intentando siempre ayudar al equipo".

El bético es con Vinicius el futbolista de la Liga que más regates hace de media por partido (3,1)

Este buen momento de Fekir ha provocado que el Betis esté muy atento a su futuro (acaba contrato en 2023) y ya ha mostrado, en palabras de su presidente, Ángel Haro, que la idea de una renovación está presente, aunque el propio Fekir fue claro en Budapest: "De la renovación no hay nada, pero estoy feliz aquí". Tiempo tiene por delante el club verdiblanco para tratar la situación de un jugador que por fin ha tomado el camino de la regularidad para que su calidad fluya con más asiduidad en beneficio del equipo bético. Un rendimiento que ha ido creciendo de la mano de Pellegrini.